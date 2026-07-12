Иран заявил о полном закрытии Ормузского пролива для судов 2 12.07.2026, 21:23

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Ситуация в регионе обостряется.

Иран заявил о полном прекращении прохода судов через Ормузский пролив на фоне обострения ситуации в регионе.

Об этом говорится в заявлении Управления по контролю за Персидским заливом в соцсети Х.

В ведомстве отметили, что решение связано с эскалацией в акватории и действиями вооруженных сил США.

«Настоящим сообщаем всем заявителям, что в связи с недавними незаконными действиями вооруженных сил США в регионе проход через Ормузский пролив в настоящее время невозможен. Как только ситуация стабилизируется и восстановится спокойствие, все заявки на транзит будут рассмотрены в соответствии с очередностью их подачи и будут выданы необходимые разрешения», - говорится в сообщении.

В Управлении по контролю за Персидским заливом добавили, что получить разрешение на проход можно только путем обращения в это ведомство. Также предлагается следить за их аккаунтом в социальной сети Х для получения актуальной информации.

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