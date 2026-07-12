закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 21:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Иран заявил о полном закрытии Ормузского пролива для судов

2
  • 12.07.2026, 21:23
  • 1,176
Иран заявил о полном закрытии Ормузского пролива для судов

Ситуация в регионе обостряется.

Иран заявил о полном прекращении прохода судов через Ормузский пролив на фоне обострения ситуации в регионе.

Об этом говорится в заявлении Управления по контролю за Персидским заливом в соцсети Х.

В ведомстве отметили, что решение связано с эскалацией в акватории и действиями вооруженных сил США.

«Настоящим сообщаем всем заявителям, что в связи с недавними незаконными действиями вооруженных сил США в регионе проход через Ормузский пролив в настоящее время невозможен. Как только ситуация стабилизируется и восстановится спокойствие, все заявки на транзит будут рассмотрены в соответствии с очередностью их подачи и будут выданы необходимые разрешения», - говорится в сообщении.

В Управлении по контролю за Персидским заливом добавили, что получить разрешение на проход можно только путем обращения в это ведомство. Также предлагается следить за их аккаунтом в социальной сети Х для получения актуальной информации.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров