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Назван лучший фильм за всю историю кино

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  • 12.07.2026, 20:42
  • 2,198
Назван лучший фильм за всю историю кино

И это не «Крестный отец».

Обновленный рейтинг «100 лучших фильмов в истории» опубликовал специализированный киножурнал The Empire. Рейтинг был составлен на основе голосов читателей и мнений кинокритиков издания.

Как пишет evz.ro, выбор лидера удивил многих поклонников кино, тем более, что легендарная лента «Крестный отец» с Аль Пачино оказался на второй позиции в рейтинге.

«Издание признало «Челюсти» («Jaws») - фильм Стивена Спилберга 1975 года - самой значимой картиной в истории кинематографа. В результате такого выбора фильмы, которые долгое время считались эталонами большого экрана, такие как «Крестный отец», «Побег из Шоушенка», «Звездные войны: Империя наносит ответный удар» и «Чужие», остались позади работы Спилберга», - говорится в публикации.

Первые пять позиций рейтинга The Empire заняли: «Челюсти» («Jaws») - 1975 год; «Крестный отец» («The Godfather») - 1972 год; «Побег из Шоушенка» («The Shawshank Redemption») - 1994 год; «Звездные войны: Империя наносит ответный удар» («Star Wars: The Empire Strikes Back») - 1980 год; «Чужие» («Aliens») - 1986 год.

«Челюсти» - культовый триллер Стивена Спилберга, вышедший в 1975 году. Фильм рассказывает о небольшом американском курортном городе, жители которого оказываются в страхе из-за нападений большой белой акулы. Шериф, морской биолог и опытный охотник на акул объединяются, чтобы остановить хищника.

Картина стала настоящей революцией для киноиндустрии: именно «Челюсти» часто называют первым летним блокбастером, который изменил подход студий к продвижению и прокату крупных фильмов. Несмотря на сложные съемки в открытом океане и многочисленные технические проблемы, фильм получил огромный успех и стал одним из самых влиятельных произведений в истории кино.

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