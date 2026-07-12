Украинские МиГ-29 нанесли удар по колонне техники оккупантов 12.07.2026, 21:18

Поражен важный логистический маршрут.

Экипажи истребителей МиГ-29 Воздушных сил Украины нанесли удар по логистическому маршруту российских оккупационных войск.

Видео опубликовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале «Соняшник».

Украинская авиация применила две высокоточные авиабомбы GBU.

По данным оперативного командования и разведки, удар был нанесен в точно определенный момент прохождения российской колонны по заранее установленному маршруту, что позволило поразить один из логистических путей ВС РФ.

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