Украинские МиГ-29 нанесли удар по колонне техники оккупантов
- 12.07.2026, 21:18
Поражен важный логистический маршрут.
Экипажи истребителей МиГ-29 Воздушных сил Украины нанесли удар по логистическому маршруту российских оккупационных войск.
Видео опубликовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале «Соняшник».
Украинская авиация применила две высокоточные авиабомбы GBU.
По данным оперативного командования и разведки, удар был нанесен в точно определенный момент прохождения российской колонны по заранее установленному маршруту, что позволило поразить один из логистических путей ВС РФ.