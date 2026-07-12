США нанесли удары по ПВО и ПРО Ирана 12.07.2026, 20:36

Атаке подверглись объекты вблизи Ормузского пролива.

Вооруженные силы США нанесли несколько ударов по системам противоракетной и противовоздушной обороны и по катерам КСИР вблизи Ормузского пролива, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного чиновника, на своей странице в X.

Иранское агентство Mehr сообщило о взрывах в районе города Кешм провинции Хормозган. В материале отмечается, что взрывы могут быть связаны с «боестолкновениями и перестрелками в акватории Персидского залива и Ормузского пролива».

По данным агентства Fars, взрывы также слышны в восточной части портового города Бендер-Аббас.

«Природа взрывов пока не установлена, и дополнительные новости будут объявлены позднее», — говорится в сообщении.

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