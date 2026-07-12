США нанесли удары по ПВО и ПРО Ирана
- 12.07.2026, 20:36
Атаке подверглись объекты вблизи Ормузского пролива.
Вооруженные силы США нанесли несколько ударов по системам противоракетной и противовоздушной обороны и по катерам КСИР вблизи Ормузского пролива, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного чиновника, на своей странице в X.
Иранское агентство Mehr сообщило о взрывах в районе города Кешм провинции Хормозган. В материале отмечается, что взрывы могут быть связаны с «боестолкновениями и перестрелками в акватории Персидского залива и Ормузского пролива».
По данным агентства Fars, взрывы также слышны в восточной части портового города Бендер-Аббас.
«Природа взрывов пока не установлена, и дополнительные новости будут объявлены позднее», — говорится в сообщении.