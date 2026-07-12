Пропагандист Соловьев рассказал о заговоре в окружении Путина 9 12.07.2026, 20:05

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Под подозрением – ближайшее окружение диктатора.

Рупор кремлевской пропаганды Владимир Соловьев заговорил о «предательстве» и «заговоре» в окружении российского диктатора после появления в СМИ публикации личных переписок российской журналистки и экс-кандидата в президенты РФ Ксении Собчак.

Комментируя эти переписки в эфире пропагандисткой программы «Воскресный вечер», Соловьев фактически обвинил Собчак и ее мать сенатора Людмилу Нарусову в сотрудничестве с политическими оппонентами кремлевского режима. Хотя фамилию Собчак он не назвал, из содержания его выступления следовало, что речь идет именно о ней и Нарусовой, пишет «Агентство».

Высказывания пропагандиста прозвучали в контексте недавнего заявления президента Украины Владимира Зеленского на полях саммита НАТО в Анкаре о том, что стремление Киева закончить войну находит поддержку не только среди партнеров в мире, но и среди окружения Путина.

«Они (украинская сторона – ред.) знают откуда? Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского?» – спросил пропагандист.

Пропагандист возмутился тем, что из переписок, как он утверждает, следует, что Нарусова действовала в интересах сторонников Алексея Навального и «иноагентов». В завершение своего выступления Соловьев задался вопросом, не свидетельствуют ли подобные контакты о наличии заговора в ближайшем окружении Путина.

«Какую еще информацию они собирали и передавали? О ком еще из руководителей нашей страны? Какие еще они выполняли поручения? И от кого они их получали? Что это за формулировка? В ближнем кругу есть кто-то. То есть это заговор?» – задался вопросом пропагандист.

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