Оккупированный Севастополь полностью обесточен

Оккупированный Севастополь полностью обесточен1
- 12.07.2026, 22:30
Сроки восстановления электроснабжения не сообщаются.
Вечером 12 июля временно оккупированный Севастополь остался без электроснабжения. Об этом сообщила компания «Севастопольэнерго».
«В связи с технологическим нарушением в магистральных электрических сетях Крымской энергосистемы диспетчером Черноморского РДУ задан значительный объем ограничения мощности. На время проведения аварийно-восстановительных работ соблюдение графика очередности силами ООО «Севастопольэнерго» невозможно», - говорится в сообщении.
Оккупационные власти заявили, что в настоящее время обе очереди потребителей, на которые разделен Севастополь, остаются без электричества. Сроки восстановления электроснабжения не сообщаются.
Напомним, что в ночь на 12 июля во временно оккупированном Крыму возникли масштабные перебои с электроснабжением. Перед этим раздался громкий взрыв.