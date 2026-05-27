Цены на газ в Европе начали отступать 27.05.2026, 13:15

Оптовые цены на газ в Нидерландах и Великобритании идут вниз в среду - комфортный объем предложения помогает успокоить тревогу по ‌поводу поставок через Ормузский пролив в условиях, когда вокруг мирных переговоров между США и Ираном царит неясность, пишет The Moscow Times.

Фронт-фьючерс на газ в нидерландском хабе TTF к 12:05 (по Минску) подешевел на 2,79% до 45,7 евро за мегаватт-час.

Контракт на газ ‌с поставкой в следующем ‌месяце в Великобритании снизился на 3,18% до 111,1 пенса за терм.

«С точки зрения фундаментальных факторов ситуация вполне медвежья», - говорится в ежедневной ‌аналитической записке Дмитрия Довгалевича из LSEG.

Общий объем заявок на экспорт норвежского газа увеличился на 5 миллионов кубометров в ‌сутки до 293 миллионов кубометров в сутки, в то время как в следующие две недели ожидается прибытие на терминалы на северо-западе Европы 17 ‌грузов сжиженного природного газа, согласно данным LSEG.

В последние дни несколько газовозов успешно прошли через Ормузский пролив, укрепив ожидания некоторых трейдеров, что водная артерия, возможно, вскоре будет открыта.

Однако аналитики Rabobank прогнозируют, что пролив, возможно, откроется не раньше сентября.

«Это увеличивает риск серьезного вмешательства на рынках в виде ограничений на экспорт газа, вынужденной реорганизации поставок энергоносителей либо приостановки новой порции санкций - и такая интервенция со стороны правительств будут заглушать сигналы ‌рыночного ценообразования», - говорится в аналитическом отчете Rabobank. Его авторы ‌ожидают, что средняя цена фронт-фьючерса на TTF в третьем квартале составит 60 евро за мегаватт-час.

