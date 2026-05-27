Bild: В партии канцлера Германии заговорили о его замене

Bild: В партии канцлера Германии заговорили о его замене3
- 27.05.2026, 12:37
В правящей партии Германии внезапно заговорили о смене канцлера.
Об этом сообщает таблоид Bild.
В ХДС говорят о замене Мерца
В руководстве Христианско-демократического союза (ХДС) - партии, которая входит в правящую коалицию Германии, - начали обсуждать возможную замену канцлера Фридриха Мерца.
По информации Bild, среди инсайдеров партии циркулирует сценарий смены главы правительства прямо во время каденции.
Как стало известно изданию, обсуждается:
при каких обстоятельствах замена Мерца может стать реальным вариантом;
кто именно должен вести с ним разговор в случае такого решения.
Конкретных имен возможных преемников издание не называет, однако подчеркивает: разговоры уже выходят за пределы неформальных кулуарных споров.