Лавров, где ракеты? 1 Николай Белесков

27.05.2026, 12:17

Почему РФ не сможет кратно усилить удары по Киеву.

Относительно угроз главы МИД РФ нарастить темпы ударов по Киеву.

Ежемесячные темпы производства ракетного вооружения в РФ, которое нужно для комбинированных ударов, если ориентироваться на расчеты ГУР МО декабря 2025 года:

баллистические ракеты малой дальности типа «Искандер-М» — до 60 единиц;

крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 — до 60 единиц;

крылатые ракеты морского базирования типа 3М14 «Калибр» — 30 единиц.

То есть за 4 месяца 2026 года РФ произвела до 240 баллистических ракет малой дальности, 240 КР Х-101 и 120 КР 3М14.

В течение января–апреля 2026 года РФ использовала против Украины следующее количество ракет, если ориентироваться на расчеты аналитика Александра Коваленко:

баллистические ракеты малой дальности (здесь, правда, считаются и зенитные ракеты 5В55) — 305 единиц;

КР воздушного базирования Х-101 — 248 единиц;

КР морского базирования 3М14 — 82 единицы.

РФ также опирается на определенные накопленные запасы, которые они держат на случай прямого столкновения с НАТО — это, в том числе, может объяснять разницу между произведенными и примененными баллистическими ракетами. Хотя тут тоже вопрос доли зенитных ракет 5В55 в наземных ударах. Но и лезть в запасы критически они не могут.

Так же по КР морского и воздушного базирования есть определенные ограничения в виде платформ для пуска. Корабли и ПЛ Черноморского флота и Каспийской флотилии РФ, которые являются носителями 3М14, постоянно подвергаются атакам Сил обороны Украины — это, в том числе, объясняет, почему ракет применяют меньше, чем производят. Плюс общий износ платформ за годы эксплуатации. Так же самолеты Ту-95 и Ту-160 как уменьшились в количестве из-за операции «Паутина», так и износились, а потому количество КР Х-101 в воздушных атаках уже не то, как в 2022–24 годах. Поэтому надо привлекать Ту-22М3 с ракетами Х-22/32.

То есть никакого радикального увеличения использования ракетного вооружения пропорционально производству не наблюдается. Так же РФ будет трудно нарастить кратно производство соответствующих типов вооружения — как из-за финансовых ограничений, так и из-за нехватки квалифицированных кадров.

Нацелить все текущие возможности только на Киев тоже у РФ, скорее всего, не получится, как бы ни старались.

А потому заявление Лаврова — это очередная попытка запугать, которая легко опровергается вменяемой работой со статистикой. Хотя, конечно, то, что РФ не может радикально увеличить как производство, так и использование баллистических и крылатых ракет для комбинированных ударов, не снимает проблему обеспечения нужного количества перехватчиков для борьбы с соответствующими средствами воздушного нападения на нынешнем уровне. Но это уж точно не касается угроз соответствующего субъекта.

Николай Белесков, «Фейсбук»

