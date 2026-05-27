В Беларуси готовы платить 6000 рублей обычному рыбаку 4 27.05.2026, 12:17

5,276

Фото: из открытых источников

Требований к опыту или образованию нет.

На белорусском сайте по поиску работы появилась необычная вакансия — в Сморгони ищут ловца раков, сообщает mlyn.by.

Нанимателем выступает компания «Водная долина». Соискателю предлагают разъездную работу на водоемах и зарплату до 6 тысяч рублей до вычета налогов.

Формат занятости может быть разным: как постоянная подработка, так и разовые выезды. При этом работодатель готов рассматривать даже студентов.

Требований к опыту или образованию нет. В обязанности входит непосредственно ловля раков. Компания обещает обеспечить сотрудников всем необходимым оборудованием, обучить технике лова и гарантирует стабильную оплату труда.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com