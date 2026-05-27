закрыть
27 мая 2026, среда, 14:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси готовы платить 6000 рублей обычному рыбаку

4
  • 27.05.2026, 12:17
  • 5,276
В Беларуси готовы платить 6000 рублей обычному рыбаку
Фото: из открытых источников

Требований к опыту или образованию нет.

На белорусском сайте по поиску работы появилась необычная вакансия — в Сморгони ищут ловца раков, сообщает mlyn.by.

Нанимателем выступает компания «Водная долина». Соискателю предлагают разъездную работу на водоемах и зарплату до 6 тысяч рублей до вычета налогов.

Формат занятости может быть разным: как постоянная подработка, так и разовые выезды. При этом работодатель готов рассматривать даже студентов.

Требований к опыту или образованию нет. В обязанности входит непосредственно ловля раков. Компания обещает обеспечить сотрудников всем необходимым оборудованием, обучить технике лова и гарантирует стабильную оплату труда.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина