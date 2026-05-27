В Беларуси готовы платить 6000 рублей обычному рыбаку

В Беларуси готовы платить 6000 рублей обычному рыбаку4
- 27.05.2026, 12:17
На белорусском сайте по поиску работы появилась необычная вакансия — в Сморгони ищут ловца раков, сообщает mlyn.by.
Нанимателем выступает компания «Водная долина». Соискателю предлагают разъездную работу на водоемах и зарплату до 6 тысяч рублей до вычета налогов.
Формат занятости может быть разным: как постоянная подработка, так и разовые выезды. При этом работодатель готов рассматривать даже студентов.
Требований к опыту или образованию нет. В обязанности входит непосредственно ловля раков. Компания обещает обеспечить сотрудников всем необходимым оборудованием, обучить технике лова и гарантирует стабильную оплату труда.