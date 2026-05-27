Сергея Стрибульского осудили на три с половиной года 1 27.05.2026, 12:29

Сергей Стрибульский

фото: spring96.org

И дали большой штраф.

26 мая в Могилеве осудили 50‑летнего политзаключенного Сергея Стрибульского. Его признали виновным по ч. 1 и 2 ст. 361‑4 Уголовного кодекса (содействие экстремистской деятельности), пишет «Вясна».

Суд назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в условиях усиленного режима. Помимо заключения, Стрибульскому вынесен большой штраф 550 базовых величин (24 750 рублей).

Сергей был задержан 14 ноября 2025 года. Первоначально он отбыл два административных ареста, но уже 12 декабря его задержали сново в рамках уголовного дела. До суда мужчина содержался в могилевской тюрьме № 4.

Это далеко не первый случай давления на активиста: в 2017 году он был фигурантом резонансного «дела Белого легиона» и провел в СИЗО 99 дней, пока дело не закрыли. В 2021 году у него конфисковывали технику, а в марте 2022 года — накануне Дня Воли — Сергея снова задержали и осудили на 15 суток. Тогда он рассказывал друзьям, что во время задержания силовики избивали его и пытали током.

