Патриот Сергей Стрибульский: Было видно, что судья отказала нам по приказу 4.04.2018, 13:20

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Сергей Стрибульский

Фото: «Радыё Свабода»

Патриоты не намерены останавливаться в борьбе за справедливость.

Судья Московского района Минска Ольга Гусакова отказала фигурантом «дела патриотов» в выплате моральной компенсации. Один из истцов, экс-фигурант Сергей Стрибульский, рассказал «Еврорадио», что на этом они не остановятся и будут обжаловать решение в городском суде.

"Было видно, что для судьи это решение было нелёгким. По ее поведению было видно, что она принимала его по приказу.

Понятно, что сумма, которую мы указали в иске, условная. Главной целью было моральное удовлетворение", - считает патриот.

Ольга Гусакова известна тем, что отправляла на сутки участников декабрьской протестной акции в 2010 году, после чего стала невъездной в Евросоюз (но была исключена из чёрных списков в августе 2015 года). В 2008-ом она отказала Франаку Вечёрке в иске о восстановлении на журфаке БГУ.

Иск в суд подали Андрей Дундуков, Виктор Мороз, Сергей Стрибульский и Виктор Данилов. Парни провели в СИЗО примерно по 3 месяца. Экс-фигуранты резонансного дела просили у Министерства финансов, которое выступало ответчиком, по 100 тысяч рублей каждому.

В суде истцы объясняли, что требуют компенсацию из-за тревоги за близких, друзей и из-за их переживаний за судьбу задержанных, потерянного времени, труда и нравственных страданий, связанных с чувством унижения чести и достоинства в результате дискредитации в государственных СМИ.