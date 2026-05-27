27 мая 2026, среда, 14:01
Российские пропагандисты в панике из-за сухопутного коридора в Крым

2
  • 27.05.2026, 12:25
  • 4,224
Снабжение оккупантов на южных направлениях полностью нарушено.

Украинские силы усилили удары по логистике российских войск на юге Украины, фактически нарушая снабжение оккупационных группировок в Запорожской и Херсонской областях, а также на подступах к Крыму. Об этом сообщают российские пропагандистские и военные Telegram-каналы.

Отмечается, что под огневым контролем оказалась ключевая сухопутная артерия РФ — трасса Ростов–Джанкой, которая используется для переброски техники, топлива и грузов на оккупированные территории. Сообщается о параличе движения на отдельных участках маршрута, пишет инсайдер.ua.

Также отмечается, что удары ВСУ все чаще приходятся по грузовикам, бензовозам, складам и транспортным колоннам, обеспечивающим российскую армию на южном направлении. Это уже влияет не только на военную логистику, но и на поставки гражданских товаров.

Сухопутный коридор в Крым

Оккупационная администрация на местах, включая Владимира Сальдо, ввела ограничения на движение грузового транспорта. В российских военных пабликах на этом фоне звучит критика в адрес местных властей и обвинения в неэффективном управлении ситуацией.

По сообщениям пропагандистских каналов, на оккупированных территориях фиксируется дефицит отдельных товаров и перебои с топливом, которое продается с ограничениями. Таким образом, проблемы с логистикой уже затрагивают повседневную жизнь населения.

«В южных регионах России обстановка складывается всё более угрожающим образом. Украинские формирования с начала мая значительно нарастили число ударов дронами по транспортным средствам, перевозящим различные грузы в Херсонскую и Запорожскую области и Крым. На полуострове возникла угроза дефицита некоторых товаров, а горючее продают с ограничениями», - пишет крупный российский пропагандистский канал.

Кроме того, подчеркивается, что удары по транспортной инфраструктуре могут повлиять на боеспособность российских войск на юге и осложнить их снабжение.

«Угроза заключается не только в срыве курортного сезона в Крыму или нехватке отдельных продуктов на полуострове. Удары по перевозчикам грузов на полуострове напрямую влияют на боевые возможности ВС РФ на южных фронтах, где ситуация и так не безоблачная», - пишут пропагандисты.

Отметим, офицер ВСУ Игорь Луценко написал в Facebook, что сухопутный коридор в Крым официально находится под огневым контролем Украины, и росяине это признали.

«Крым теперь превращается в «логистический остров» для россиян. Новую построенную трассу с территории РФ на Джанкой «губернатор» Сальдо закрыл своим письменным распоряжением. «Сообщают десятки сожженных украинскими дронами бензовозов и грузовиков». Ограничение не касается грузов военного назначения, специальных грузов, отдельных социально значимых продовольственных товаров первой необходимости», - отметил он.

Луценко добавил, что основным на сегодняшний день потенциальным достижением для Москвы в ходе полномасштабного вторжения в Украину россияне могли бы считать именно создание сухопутного коридора в Крым.

«Теперь уже ясно, что это достижение эфемерно, реальность – сине-желтые дроны уже над коридором, гражданским ехать запрещено. Крым для России становится заморской территорией», - добавил Луценко.

