The Economist: Картина войны для Украины изменилась 27.05.2026, 12:07

Начинается новый этап.

Украина должна быть готова к затяжному конфликту с Россией, который может продлиться еще несколько лет. Об этом пишет The Economist со ссылкой на правительственные источники.

В пригороде Киева группа патриотически настроенных подростков проходит военные тренировки под присмотром инструкторов. Самому младшему – 14 лет. Они приходят сюда несколько раз в неделю после школы и открыто говорят о готовности заменить погибших военных. Для них это выглядит как долг, который уже стал частью повседневности войны.

В то же время в самом Киеве 28-летний Иван живет в изоляции, скрываясь от мобилизации. Когда-то он поддерживал армию финансово, но теперь избегает любого контакта с внешним миром и фактически выпал из общественной жизни.

Издание отмечает, что такие контрастные истории сосуществуют не только в пределах одного города, но отражают разные реальности войны в Украине – от патриотического энтузиазма до уклонения от мобилизации.

Несмотря на это, общая картина войны для Украины изменилась. Линия фронта в значительной степени стабилизировалась, поддержка со стороны Европы продолжается, а страна быстро развивает собственный оборонный сектор, в частности производство дронов. В то же время политическое руководство все больше рассматривает затяжную войну как неизбежную.

Украина достигла критического этапа: она сохранила суверенитет, но сама по себе устойчивость еще не означает победы. Перед государством встают вопросы истощения ресурсов, человеческого потенциала и долгосрочной устойчивости общества.

Война, которую Украина пока сдерживает

Украинские военные сообщают о постепенном повышении эффективности обороны, в значительной степени благодаря использованию беспилотных систем. По их оценкам, потери российских войск остаются высокими, а темпы восстановления личного состава – недостаточными для компенсации.

Россия, несмотря на постоянное давление на фронте, не достигает заявленных целей на Донбассе в запланированные сроки. Украинское командование утверждает, что преимущество проявляется не только в технологиях, но и в скорости адаптации и мотивации подразделений.

Важным фактором стали дальнобойные удары по инфраструктуре снабжения и военным объектам на территории России. Значительную часть таких систем Украина производит самостоятельно, постепенно уменьшая зависимость от внешних поставок, хотя разведданные от партнеров остаются критически важными.

Евгений Карась, командир 413-го полка, говорит, что достичь целей в глубоком тылу РФ сейчас «в три раза легче», чем было раньше. Его подразделение провело несколько важных операций, в частности удары в марте по Silicon El, производителю микрочипов для российских баллистических ракет. Военный говорит:

«Война не является раем для Украины, но для России дела идут гораздо хуже, и будет еще тяжелее».

Он прогнозирует кризис российской противовоздушной обороны к осени. К тому времени производство баллистической продукции в Украине должно быть в полном разгаре, что вызывает страх и смятение глубоко внутри России.

Издание подчеркивает:

«По всем общепринятым показателям Украина уже должна была проиграть. Она сдерживает противника, население которого в 4,5 раза превышает ее собственное, площадь суши которого в 28 раз больше, а экономика в 12 раз превосходит ее собственную».

Цена войны

Несмотря на военные успехи, внутренние последствия войны становятся все более ощутимыми. Украинская инфраструктура подвергается регулярным ударам, а энергетическая система остается уязвимой. Массированные атаки беспилотников и ракет продолжают влиять на крупные города, включая Киев.

Экономика удерживается на плаву благодаря международной помощи и развитию оборонного сектора, однако потери рабочей силы значительны. Общее сокращение населения трудоспособного возраста существенно влияет на темпы восстановления.

Наиболее критическим остается состояние энергетики. Представители гражданского сектора и советники правительства подчеркивают, что именно энергетическая стабильность, а не только ситуация на фронте, будет определять устойчивость страны в ближайшие годы.

Тарас Чмут, общественный активист и советник Министерства обороны, говорит, что сейчас он больше беспокоится об энергетике, чем о линии фронта. Он говорит:

«Войны ведутся не армиями, а обществами. Если вера в нашу способность выдержать войну разрушится, то разрушится и воля к борьбе».

Общество при этом остается напряженным. Опросы, проведенные в Украине, фиксируют три большие группы: стойких патриотов, умеренных скептиков и демотивированных граждан. Среди факторов, которые больше всего подрывают доверие, называют коррупцию и недоверие к институтам.

Внутренние риски и политическая напряженность

Вопрос мобилизации стал одним из самых чувствительных в обществе. Хотя армия в целом обеспечивает необходимый набор, неравенство в подходах и случаи принудительной мобилизации вызывают общественное недовольство.

Параллельно с этим в стране обостряются политические противоречия. Коррупционные скандалы и борьба внутри элит подрывают доверие к власти, особенно на фоне невозможности проведения выборов в военное время.

Несмотря на публичную стойкость и дипломатические усилия президента Владимира Зеленского, в Украине растет критика в отношении стиля управления на высшем уровне. По словам собеседников, приближенных к политическим процессам, система принятия решений все больше концентрируется вокруг узкого круга лиц, а формат управления приобретает более централизованный характер.

Инсайдеры утверждают, что Офис президента усилил влияние на информационную среду, в частности через сеть связанных медиаресурсов и социальных аккаунтов, которые используются для формирования публичных нарративов и критики оппонентов. Отдельные антикоррупционные инициативы, по их словам, якобы сталкивались с давлением и встречными юридическими действиями.

Также в материале упоминаются кадровые перестановки в силовых структурах, которые, по мнению критиков, могут свидетельствовать об усилении личной лояльности как ключевого критерия назначений.

«Зеленский не терпит сильных людей», – жалуется высокопоставленный офицер разведки. «Он создал вокруг себя культ верности».

Бесконечная война

Переговорные процессы, которые периодически возникали при участии международных посредников, не привели к устойчивому результату. Идеи компромиссного мира с уступками территорий на данный момент утратили политическую поддержку.

Фактически боевые действия продолжаются в режиме изнурения, где обе стороны пытаются достичь преимущества за счет длительного давления. Ни одна из сторон не демонстрирует готовности к скорейшему завершению войны.

«Правительственные источники сообщают, что Зеленский приказал готовиться к еще двум-трем годам войны. Нет убедительной причины, почему Украина не может продолжать воевать так долго. Она выживет, хотя и запятнана милитаризмом и коррупцией военного времени. Для некоторых украинцев этого недостаточно», – пишет издание.

