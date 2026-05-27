27 мая 2026, среда, 12:12
Развеян популярный миф об авокадо

  • 27.05.2026, 12:03
Фото: depositphotos

Ученые из Университета Лома Линда выяснили, что ежедневное употребление одного авокадо в течение полугода не улучшает память, внимание и скорость мышления у людей с абдоминальным ожирением. Работа опубликована в журнале The Journal of nutrition, health and aging (JNHA).

Авокадо часто называют полезным продуктом для мозга: он богат мононенасыщенными жирами, клетчаткой и каротиноидами лютеином и зеаксантином, которые ранее связывали с поддержанием когнитивных функций и здоровья сосудов. Однако клинических исследований, проверяющих этот эффект, было немного.

В новом исследовании участвовал 251 человек в возрасте от 25 до 84 лет с увеличенной окружностью талии — фактором риска метаболических нарушений и возрастного снижения когнитивных функций. Добровольцев случайным образом разделили на две группы. Первая ежедневно съедала по одному авокадо сорта Хасс, вторая продолжала обычное питание и употребляла не более двух авокадо в месяц. Эксперимент продолжался шесть месяцев.

Участники проходили серию тестов на память, скорость обработки информации, исполнительные функции, внимание и время реакции. Исследователи оценивали как запоминание слов и изображений, так и рабочую память, гибкость мышления и способность концентрироваться.

В итоге различий между группами не обнаружили. Люди, ежедневно употреблявшие авокадо, не показали преимуществ ни по одному когнитивному показателю по сравнению с контрольной группой. Небольшое улучшение скорости реакции наблюдалось у всех участников и, по мнению авторов, скорее объяснялось привыканием к тестам.

Возраст также не повлиял на результаты: пожилые участники не получили заметной пользы по сравнению с молодыми.

Исследователи предполагают несколько причин такого результата. Во-первых, ожирение может изменять обмен веществ и снижать положительное влияние полезных жиров на мозг. Во-вторых, одного авокадо могло оказаться недостаточно: концентрация лютеина и зеаксантина в плоде примерно в 20 раз ниже дозировок, которые обычно используют в исследованиях пищевых добавок.

Авторы подчеркивают, что работа не доказывает бесполезность авокадо для здоровья. По их мнению, эффект может проявляться при более длительном наблюдении или в составе комплексных изменений образа жизни, а не при добавлении одного продукта в рацион.

