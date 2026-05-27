В Минске продается мини-квартира 27.05.2026, 11:42

фото: realt.by

Всего за 33 тысячи долларов.

Таких цен на вторичном рынке в Минске теперь просто нет. Самые недорогие однокомнатные квартиры будут стоить в 2—2,5 раза дороже, пишет Realt.by.

Квартира расположена на первом этаже девятиэтажного панельного дома 1977 года постройки по адресу: улица Уборевича, 148/2. Это недалеко от МКАД.

Именно здесь сейчас продается квартира-студия. Жилье максимально компактное. Его площадь составляет всего 11,8 квадрата. На этой площади владелец разместил кресло-кровать, мини-кухню, стиральную машину, встроенный шкаф, а также отдельный санузел с душевой.

В квартире сделан ремонт — здесь заменены коммуникации, проведена электропроводка и вентиляция, установлены внутренние перегородки. Жилье находится на высоком первом этаже, вход в студию — из подъезда.

Почему же квартиру продают по довольно низкой цене? Или только из-за небольшой площади? Дело в том, что студия находится в нежилом фонде. В объявлении отмечается, что помещение (фактически — бизнес-апартаменты) можно использовать для собственного проживания, сдачи в аренду или для работы.

Кстати, сейчас студия уже сдается в аренду за 230 долларов в месяц. Уточняется, что коммунальные платежи зимой не превышают 100 рублей с учетом отопления и электричества.

Стоимость этой квартиры — 90 тысяч рублей, или 33 тысячи долларов. При этом квадратный метр выходит не таким уж и дешевым — 7692 рубля, или $2797.

Отметим, что такие помещения можно перевести из нежилого фонда в жилой. Подобные услуги оказывают некоторые агентства недвижимости.

