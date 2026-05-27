Минус половина военного бюджета РФ: детали криптовалютных санкций Британии 1 27.05.2026, 11:54

Часть санкционного списка составила Украина.

Сеть, через которую РФ прокручивала 90 миллиардов долларов в год - половину своего военного бюджета - заблокирована. Великобритания назвала конкретные платформы, имена и схемы, которыми те пользовались - они вошли в новый санкционный пакет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка журналистам.

Пакет бьет по двум ключевым инструментам, которые Россия использовала для обхода санкций:

Криптобиржи - площадки, через которые рубли превращались в криптоактивы без банковского контроля.

Сеть «А7» - финансовая платформа под кремлевским «зонтиком» для закупки оружия, обработки нефтяных денег и расчетов в обход Запада.

Только за прошлый год через «А7» прошло более 90 миллиардов долларов - это половина годовых расходов России на войну.

Какие платформы заблокированы

Rapira Group LLC (Грузия) - криптобиржа под ориентирована на Россию. Проводила транзакции с подсанкционными Garantex и Bitpapa на десятки миллионов долларов. Разрешала обмен крипты без проверки личности, работала через Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Промсвязьбанк. После блокировки Garantex перебрала на себя значительную часть его клиентов.

ABCeX (Сальвадор, оборот - 11 миллиардов долларов) - позволяла обменивать рубли на криптоактивы без стандартных банковских ограничений, через наличные и P2P-схемы. Связана с денежными потоками Garantex, имеет офисы в России и работает через российские банки.

Aifory LLC (Грузия) - специализировалась на схеме «рубль-криптовалюта». После блокировки Garantex приняла значительную часть его клиентов. Также связана с иранской платформой Abantether - оборот между ними составляет около 2 миллионов долларов в криптовалюте.

Дополнительно под санкции попали EXMO Exchange Limited, ARVIX Limited Liability Company и Bitpapa IC FZC LLC.

Великобритания внесла в санкционный список четырех человек:

Сергей Менделеев - соучредитель подсанкционной биржи Garantex и платформы Exved, годами строил схемы обхода ограничений.

Игорь Горин и Ирина Акопян - заместители генерального директора группы компаний «А7».

Лиран Коэн - гражданин Израиля, связанный с сетью «А7».

Санкции ввели и против двух государственных структур Кыргызстана - Eurasian Savings Bank и Virtual Asset Issuer.

Роль Украины

«Мы благодарны Великобритании за санкции на финансовый сектор и его инфраструктуру, который использует Кремль. Часть решений в этом пакете базируется на материалах и предложениях, которые украинская сторона, в частности НБУ, передавала британским партнерам в рамках санкционной координации. Мы продолжим давить на каждую транзакцию и лицо, которое финансирует агрессию против Украины или фасилитирует запрещенные транзакции», - заявил Власюк.

