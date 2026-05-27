закрыть
27 мая 2026, среда, 12:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Во Франции жара побила более 400 майских рекордов

  • 27.05.2026, 11:26
Во Франции жара побила более 400 майских рекордов
Фото: Loic VENANCE / AFP

В том числе в регионах на побережье Ла-Манша, где обычно влажнее и прохладнее.

Температурные показатели на территории Франции в течение 26 мая побили 400 рекордов для этого месяца.

Об этом сообщает BFMTV.

Понедельник, 25 мая, уже стал для Франции самым жарким майским днем в истории наблюдений с более чем 300 рекордами, однако во вторник температуры в различных местностях снова побили более 400 месячных рекордов, в том числе установленных накануне.

Необычная жара наблюдалась в том числе в регионах на побережье Ла-Манша, где обычно влажнее и прохладнее, чем на остальной территории страны.

Так, например, в Бресте температуры оказались почти на 15 градусов выше нормы. В ряде населенных пунктов фиксировали почти 32°C.

В среду жара над Францией сохранится. Местами на юге, в частности в Бордо, ожидается до 37°C.

В Испании прогнозируют усиление жары: со среды на большей части Пиренейского полуострова температура поднимется до 40°C, а ночи во многих регионах будут «тропическими», то есть с минимальной температурой не ниже 20°.

Эпизоды ранней сильной жары участились в последние годы, что связывают с изменениями климата.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина