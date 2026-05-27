Мобильные операторы вводят новшества для белорусов

Фото: pixabay.com

Что изменится.

Белорусские мобильные операторы объявили о новых изменениях для абонентов, сообщает «Зеркало».

МТС запустил возможность оплачивать подписку на онлайн-кинотеатр Okko прямо с мобильного баланса. Пользователям обещают доступ к фильмам, сериалам и спортивным трансляциям, включая матчи Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы и Лиги конференций, а также турниры по биатлону, MMA, волейболу и киберспорту.

Один аккаунт можно использовать одновременно на пяти устройствах. Первые 30 дней сервис будет доступен бесплатно, затем подписка обойдется в 11 рублей в месяц. Деньги будут автоматически списываться с баланса телефона без необходимости привязывать банковскую карту.

Тем временем оператор А1 анонсировал изменения для физических лиц с 4 июня. В частности, компания увеличит максимальную сумму услуги «Обещанный платеж Pro» — с 200 до 250 рублей.

Кроме того, с 25 июня А1 обновит условия сервисов «А1 Кошелёк» и «Мобильные платежи». В документах закрепят норму, согласно которой задолженность за услуги связи на счете абонента-физлица не сможет превышать пяти базовых величин. Сейчас это составляет 225 рублей. Изменения связаны с новым постановлением правительства.

