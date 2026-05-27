В Польше задержали трех человек после ложного сообщения о «пожаре» в квартире семьи президента 27.05.2026, 11:10

Фото: Charter97.org

Молодые люди действовали в рамках хакерской онлайн-группы.

В Польше задержали трех юношей, которых считают виновниками фальшивого сообщения о пожаре в квартире, принадлежащей семье президента Кароля Навроцкого.

Об этом сообщает RMF24.

27 мая министр внутренних дел Марцин Кервиньский объявил, что в связи с ложным сообщением о пожаре в квартире Навроцкого взяли под стражу трех человек.

Он отметил, что речь идет о лицах в возрасте около 20 лет, у которых уже были проблемы с законом.

«Все указывает на то, что это хорошо организованная группа молодых людей, которые «ради славы» или личного удовольствия, не по идеологическим мотивам, уже совершали подобные поступки в прошлом», – отметил со своей стороны премьер Дональд Туск.

Неофициально журналисты узнали, что задержанным – по 19-20 лет, они совместно действовали в рамках онлайн-группы, которая занималась хакерскими атаками, рассылкой подобных фальшивых тревог и тому подобное. В следствии считают, что основным мотивом поступка было поразвлечься, а также дестабилизировать ситуацию.

«Им понравилось смотреть, какой хаос они создают своими действиями, и они радовались, когда видели реакции на самом высоком уровне власти и столкновения между двумя сторонами политического спектра», – поделился неназванный собеседник, причастный к следствию.

Напомним, 23 мая неизвестный через приложение «Alarm 112» сообщил службы о пожаре, а затем об угрозе жизни несовершеннолетнего в помещении, которое оказалось семейной квартирой Навроцкого.

Окружная прокуратура в Гданьске возбудила уголовное дело по факту ложного заявления.

