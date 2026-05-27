закрыть
27 мая 2026, среда, 12:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Польше задержали трех человек после ложного сообщения о «пожаре» в квартире семьи президента

  • 27.05.2026, 11:10
В Польше задержали трех человек после ложного сообщения о «пожаре» в квартире семьи президента
Фото: Charter97.org

Молодые люди действовали в рамках хакерской онлайн-группы.

В Польше задержали трех юношей, которых считают виновниками фальшивого сообщения о пожаре в квартире, принадлежащей семье президента Кароля Навроцкого.

Об этом сообщает RMF24.

27 мая министр внутренних дел Марцин Кервиньский объявил, что в связи с ложным сообщением о пожаре в квартире Навроцкого взяли под стражу трех человек.

Он отметил, что речь идет о лицах в возрасте около 20 лет, у которых уже были проблемы с законом.

«Все указывает на то, что это хорошо организованная группа молодых людей, которые «ради славы» или личного удовольствия, не по идеологическим мотивам, уже совершали подобные поступки в прошлом», – отметил со своей стороны премьер Дональд Туск.

Неофициально журналисты узнали, что задержанным – по 19-20 лет, они совместно действовали в рамках онлайн-группы, которая занималась хакерскими атаками, рассылкой подобных фальшивых тревог и тому подобное. В следствии считают, что основным мотивом поступка было поразвлечься, а также дестабилизировать ситуацию.

«Им понравилось смотреть, какой хаос они создают своими действиями, и они радовались, когда видели реакции на самом высоком уровне власти и столкновения между двумя сторонами политического спектра», – поделился неназванный собеседник, причастный к следствию.

Напомним, 23 мая неизвестный через приложение «Alarm 112» сообщил службы о пожаре, а затем об угрозе жизни несовершеннолетнего в помещении, которое оказалось семейной квартирой Навроцкого.

Окружная прокуратура в Гданьске возбудила уголовное дело по факту ложного заявления.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина