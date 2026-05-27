«Лукашенко прекрасно понимает эту новую реальность»3
- 27.05.2026, 11:04
Свой выбор минский диктатор уже сделал.
Украинский журналист и политик Николай Княжицкий считает, что президент Владимир Зеленский специально держит Лукашенко в напряжении. Об этом он пишет в «Фейсбуке»:
— Сегодня отношение Зеленского к Лукашенко напоминает отношение Трампа к Мадуро накануне американской военной операции. Возможно, в этом и заключается цель — за счет стратегической неопределенности относительно украинских планов держать Лукашенко в напряжении, чтобы тот не делал лишних движений и снова начал вспоминать «откуда на Беларусь готовилось нападение».
На протяжении десятилетий Россия продавала постсоветским тираниям свой главный товар – иллюзию "гарантий безопасности". Сейчас мы становимся свидетелями фундаментального перелома: Москва не способна защитить даже собственные НПЗ, и даже наличие ядерного оружия не помогло избежать ударов украинских дронов.
Лукашенко прекрасно понимает эту новую реальность, поэтому панически боится ухудшения отношений с Киевом. Но мы не имеем права забыть, откуда именно пришли российские танки в Бучу, Гостомель и Бородянку – свой выбор минский диктатор уже сделал. Теперь его парализующий страх – это и есть настоящий признак новой роли Украины, которая наглядно развеяла миф о всемогущих кремлевских гарантиях безопасности.