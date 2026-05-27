Ученые: Питание в детстве может навсегда изменить работу мозга 27.05.2026, 11:13

фото: amway.com

Многих детей тянет к фастфуду.

Когда малыши видят пёстрые пачки с чипсами и сухариками, им сложно устоять перед желанием съесть жирную еду с ярким вкусом. Кого-то родители полностью или частично ограждают от фастфуда, другие едят «вредности» регулярно. Авторы нового исследования захотели проследить долгосрочные последствия от употребления такой пищи, пишет «Нож».

Ирландские учёные провели эксперимент над лабораторными мышами. Грызунов разделили на две группы: первые с рождения питались сбалансированно, остальных детёнышей посадили на диету с высоким содержанием жира и сахара.

Результаты показали: у животных из второй группы во взрослом возрасте наблюдались стойкие изменения в пищевом поведении. Кроме того, у них выявили нарушения в работе гипоталамуса — области мозга, отвечающей за регуляцию аппетита и энергетического баланса.

«Наши результаты показывают, что наши пищевые привычки в раннем возрасте действительно имеют значение, — сообщает доктор Кристина Куэста-Марти, первый автор исследования. — Раннее приобщение к определённому типу питания может иметь скрытые долгосрочные последствия для пищевого поведения, которые не сразу проявляются в виде набора веса».

При этом нельзя сказать, что изменения полностью необратимы. Так, у взрослых мышей, которые употребляли бифидобактерии (Bifidobacterium longum APC1472), исправилось пищевое поведение и улучшился микробиом кишечника.

