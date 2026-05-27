Выход Медведева «в люди»
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 27.05.2026, 10:28
Дмитрий Медведев опять отличился:
«ЕС заявил, что сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве без изменений, несмотря на предупреждения России. Что ж, видимо, у них достаточно дипломатов, и им нужно сократить их численность».
Что это напоминает?
Сидят иностранные дипломаты в ресторане за столом, разговаривают, что-то обсуждают. Вдруг встаёт из-за соседнего стола нетрезвый персонаж с глазами, залитыми водкой, одетый в хаки, покачиваясь, подходит, хватает рукой скатерть, стаскивает тарелки, бокалы на пол и дико при этом хохочет.
«Кто это?!» - спрашивает один из гостей.
«Это бывший президент страны!» - чеканит «видавший виды» официант с каменным лицом, давно привыкший к таким выходкам.
«Больше ему не наливайте! Хватит на сегодня!» - шепчет на ухо официанту метрдотель.
За столиком, откуда встал Медведев, радостно гогочет Захарова, там же одобрительно ухмыляется Лавров и довольно топает ногами еще ряд каких-то личностей в дорогих серых костюмах. Великая страна дала отпор европейской дипломатии.
