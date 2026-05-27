Известного белорусского священника разыскивает милиция 27.05.2026, 9:15

Юрий (Георгий) Рой

Из-за «экстремизма».

Протоиерея Георгия (Юрия) Роя, священника Вселенского патриархата, объявили в розыск в Беларуси. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, с иронией отметив, что теперь его фото размещено на стендах «Их разыскивает милиция» по всей стране.

По данным «Медиазоны», Юрий Рой 1978 года рождения также находится в розыске в России. Белорусские силовики утверждают, что священник якобы совершил преступления, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 361−4 УК Беларуси — «содействие экстремистской деятельности». Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до шести лет лишения свободы.

Как правило, подобные дела в Беларуси заканчиваются специальным производством и вынесением заочного приговора.

Георгий Рой стал известен после событий августа 2020 года, когда открыто выступил против насилия. Еще до президентских выборов он во время богослужения напоминал прихожанам библейские слова о том, что «отец лжи — дьявол», и призывал не поддерживать ложь «в каком бы виде она ни проявлялась». В июле 2021 года его сняли с должности настоятеля Покровского собора в Гродно.

Позже священник покинул Беларусь, а в 2023 году вместе с Александром Кухтой перешел под юрисдикцию Вселенского патриархата. Сейчас оба живут в Литве.

