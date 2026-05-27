На войне в Украине ликвидирован минский омоновец

На войне в Украине ликвидирован минский омоновец14
- 27.05.2026, 9:31
- 3,982
Он активно участвовал в разгоне мирных протестов в Беларуси.
Минский силовик из ОМОНа, участвовавший в разгоне протестов в Беларуси, погиб на войне против Украины.
Как сообщает телеграм-канал «Витебск, я гуляю!», в базе погибших участников войны, которую ведет «Медиазона», обнаружена запись об Александре Луговском, родившемся 19 декабря 1990 года.
В карточке указано, что он числился как «иностранец» и участник ЧВК. Сообщается, что Луговский погиб 18 декабря 2022 года — за сутки до своего 31-летия.
Совпадающие фамилия, имя, отчество и дата рождения ранее фигурировали в базах проектов «Дикая охота», «luka.zone» и других инициатив, публиковавших данные белорусских силовиков.
Согласно этим данным, Александр Луговский служил милиционером-водителем в 1-й роте 3-го взвода минского ОМОНа и имел звание старшины милиции.
В опубликованных характеристиках утверждается, что он активно участвовал в разгоне мирных протестов в Беларуси, а за проявленную жестокость и усердие получил поощрение от руководства.