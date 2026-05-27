У «любимой» ракеты Путина нашли критический недостаток
- 27.05.2026, 9:23
«Орешник» оказался не таким уж страшным.
Российская гиперзвуковая ракета «Орешник», которую Кремль представляет как «неперехватываемое» оружие, имеет критический недостаток – низкую точность ударов. Несмотря на скорость более 10 Махов и сложность для систем ПВО, ее боевая эффективность в реальных атаках остается ограниченной, пишет WELT.
Во время последнего запуска ракета стартовала с полигона Капустин Яр в России и упала в районе Белой Церкви в Киевской области. Украинские власти сообщили о пожарах в гаражном кооперативе, однако жертв не было.
Аналитики обращают внимание, что для такого удара российские военные использовали ракету стоимостью в десятки миллионов долларов, тогда как результатом стало поражение второстепенных объектов.
«Орешник» создан на базе баллистической ракеты средней дальности РС-26 «Рубеж». Он может нести несколько боевых блоков общим весом до 1,5 тонны и преодолевать до 5000 километров. Главное преимущество ракеты – гиперзвуковая скорость и сложная траектория полета, что значительно затрудняет перехват.
Впрочем, эксперты объясняют, что при вхождении в атмосферу вокруг ракеты образуется плазменный шар с температурой в тысячи градусов, который блокирует радио- и спутниковые сигналы. Из-за этого у ракеты возникают проблемы с коррекцией курса на финальном этапе полета, что и снижает ее точность.
Именно поэтому «Орешник» называют парадоксальным оружием: он чрезвычайно сложен для перехвата, но в то же время недостаточно точен для «хирургических» ударов по отдельным военным целям.
Вызов для ПВО
Традиционные системы ПВО, в частности IRIS-T, не рассчитаны на борьбу с такими целями. Даже комплексы Patriot могут перехватывать подобные ракеты только при благоприятных условиях и с использованием новейших перехватчиков.
Для противодействия таким угрозам Запад создает специализированные системы экзоатмосферного перехвата – в частности Arrow 3 и THAAD. Их задача – уничтожение баллистических ракет еще вне атмосферы, до разделения боевых блоков.
Несмотря на заявления диктатора Владимира Путина о «неперехватываемости» «Орешника», военные специалисты считают, что ракета не является неуязвимой. Однако для ее уничтожения нужны спутниковые системы раннего предупреждения, дальнобойные радары и чрезвычайно дорогие ракеты-перехватчики.