закрыть
27 мая 2026, среда, 10:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У «любимой» ракеты Путина нашли критический недостаток

  • 27.05.2026, 9:23
  • 3,144
У «любимой» ракеты Путина нашли критический недостаток
Фото: wikipedia

«Орешник» оказался не таким уж страшным.

Российская гиперзвуковая ракета «Орешник», которую Кремль представляет как «неперехватываемое» оружие, имеет критический недостаток – низкую точность ударов. Несмотря на скорость более 10 Махов и сложность для систем ПВО, ее боевая эффективность в реальных атаках остается ограниченной, пишет WELT.

Во время последнего запуска ракета стартовала с полигона Капустин Яр в России и упала в районе Белой Церкви в Киевской области. Украинские власти сообщили о пожарах в гаражном кооперативе, однако жертв не было.

Аналитики обращают внимание, что для такого удара российские военные использовали ракету стоимостью в десятки миллионов долларов, тогда как результатом стало поражение второстепенных объектов.

«Орешник» создан на базе баллистической ракеты средней дальности РС-26 «Рубеж». Он может нести несколько боевых блоков общим весом до 1,5 тонны и преодолевать до 5000 километров. Главное преимущество ракеты – гиперзвуковая скорость и сложная траектория полета, что значительно затрудняет перехват.

Впрочем, эксперты объясняют, что при вхождении в атмосферу вокруг ракеты образуется плазменный шар с температурой в тысячи градусов, который блокирует радио- и спутниковые сигналы. Из-за этого у ракеты возникают проблемы с коррекцией курса на финальном этапе полета, что и снижает ее точность.

Именно поэтому «Орешник» называют парадоксальным оружием: он чрезвычайно сложен для перехвата, но в то же время недостаточно точен для «хирургических» ударов по отдельным военным целям.

Вызов для ПВО

Традиционные системы ПВО, в частности IRIS-T, не рассчитаны на борьбу с такими целями. Даже комплексы Patriot могут перехватывать подобные ракеты только при благоприятных условиях и с использованием новейших перехватчиков.

Для противодействия таким угрозам Запад создает специализированные системы экзоатмосферного перехвата – в частности Arrow 3 и THAAD. Их задача – уничтожение баллистических ракет еще вне атмосферы, до разделения боевых блоков.

Несмотря на заявления диктатора Владимира Путина о «неперехватываемости» «Орешника», военные специалисты считают, что ракета не является неуязвимой. Однако для ее уничтожения нужны спутниковые системы раннего предупреждения, дальнобойные радары и чрезвычайно дорогие ракеты-перехватчики.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина