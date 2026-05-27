закрыть
27 мая 2026, среда, 8:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Стратегия Кремля сведется к шоу, а потом к конфузу»

2
  • 27.05.2026, 8:22
  • 2,050
«Стратегия Кремля сведется к шоу, а потом к конфузу»
Максим Калашников

Z-блогер Калашников объяснил, почему угрозы РФ бить по Киеву плохо закончатся.

Российская армия, скорее всего, не сможет реализовать свою угрозу о «системном» нанесении ударов по «центрам принятия решений» в Киеве. Для этого у нее нет сил. Такое заявление в своем блоге сделал известный российский Z-блогер, «рассерженный патриот» Максим Калашников, передает Dialog.UA.

По его мнению, с помощью «Шахедов» и ограниченного числа ракет Россия не сможет нанести серьезный вред Киеву. Но при этом такие атаки разозлят Украину настолько, что в ответ будут очень болезненные удары по РФ.

«Я не вижу, чтобы готовилась большая воздушная кампания с участием пилотируемой авиации. А без нее это будет просто стрельба… А в ответ из Украины полетят сюда дроны. Они тоже умеют делать дроны. Вот у них и ракеты должны скоро появиться. Они рассредоточили производство, увели его под землю… Бороться с огромной разветвленной сетью очень трудно. И Лавров может говорить что угодно. Такой поворот событий может просто привести к тому, что война затянется, цена ее для нас увеличится… Мы себя обрекаем на неравенство и на то, что объявленная стратегия сведется к шоу, а потом к конфузу. К краху, давайте называть своими именами», — заявил Калашников.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина