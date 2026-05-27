«Стратегия Кремля сведется к шоу, а потом к конфузу» 2 27.05.2026, 8:22

Максим Калашников

Z-блогер Калашников объяснил, почему угрозы РФ бить по Киеву плохо закончатся.

Российская армия, скорее всего, не сможет реализовать свою угрозу о «системном» нанесении ударов по «центрам принятия решений» в Киеве. Для этого у нее нет сил. Такое заявление в своем блоге сделал известный российский Z-блогер, «рассерженный патриот» Максим Калашников, передает Dialog.UA.

По его мнению, с помощью «Шахедов» и ограниченного числа ракет Россия не сможет нанести серьезный вред Киеву. Но при этом такие атаки разозлят Украину настолько, что в ответ будут очень болезненные удары по РФ.

«Я не вижу, чтобы готовилась большая воздушная кампания с участием пилотируемой авиации. А без нее это будет просто стрельба… А в ответ из Украины полетят сюда дроны. Они тоже умеют делать дроны. Вот у них и ракеты должны скоро появиться. Они рассредоточили производство, увели его под землю… Бороться с огромной разветвленной сетью очень трудно. И Лавров может говорить что угодно. Такой поворот событий может просто привести к тому, что война затянется, цена ее для нас увеличится… Мы себя обрекаем на неравенство и на то, что объявленная стратегия сведется к шоу, а потом к конфузу. К краху, давайте называть своими именами», — заявил Калашников.

