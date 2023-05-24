Наталья Радина встретилась с советником Офиса президента Украины Михаилом Подоляком

Наталья Радина встретилась с советником Офиса президента Украины Михаилом Подоляком13
- 24.05.2023, 16:15
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Главный редактор сайта «Хартия-97» находится с визитом в Киеве.
Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина находится с визитом в Киеве. Сегодня она встретилась с советником Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаилом Подоляком.
На встрече, которая продлилась больше часа, обсуждалась ситуация в Беларуси, положение политических заключенных в белорусских тюрьмах, широкомасштабная вовлеченность белорусского режима в войну России, политика Киева в отношении нашей страны и будущее Беларуси после неизбежной победы Украины.
Наталья Радина также встретилась с заместителем министра обороны Украины генерал-майором Александром Полищуком, депутатами Верховной Рады Украины, членами межфракционного объединения «За свободную Беларусь», сопредседателем Парламентского комитета ассоциации Украины-ЕС Вадимом Галайчуком и членом комитета по иностранным делам Богданом Яременко, которые представляют правящую партию «Слуга Народа».
На встрече также обсуждался вопрос санкционного давления на режим Лукашенко и поддержки гражданского общества и независимых медиа Беларуси.
Также Наталья Радина проводит встречи с белорусскими добровольцами и посетила базу полка имени Кастуся Калиновского.