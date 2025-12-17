В Беларуси продолжаются задержания по «делу Гаюна»10
- 17.12.2025, 13:16
- 5,934
Суды идут по всей стране.
В Беларуси продолжаются задержания в рамках уголовного дела «Беларускага Гаюна» — проекта блогера Антона Мотолько, сообщил правозащитный центр «Вясна».
Правозащитникам известны имена 127 фигурантов расследования, которых заключили под стражу. В «Вясне» отмечают, что общее количество задержанных «намного больше».
Правозащитники отметили, что по всей стране идут суды по «делу Гаюна». Обвиняемым назначают как «домашнюю химию», так и ограничение свободы с направлением в колонию. СМИ утверждают, что в списке на задержание — более тысячи человек.
5 февраля 2025 года создатель «Беларускага Гаюна» Антон Мотолько сообщил о взломе чат-бота проекта и сообщил об угрозе для безопасности для тех, кто делился с Telegram-каналом информацией.
7 февраля стало известно о первых задержаниях информаторов «Беларускага Гаюна». Затем проект прекратил работу. Отметим, проект блогера Мотолько активно поддерживался офисом Светланы Тихановской.