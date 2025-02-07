«Беларускi Гаюн» прекратил работу 5 7.02.2025, 16:34

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Ранее чат-бот проекта был взломан силовиками.

Проект «Беларускi Гаюн», который занимался сбором информации о военной активности на территории Беларуси, заявил о прекращении работы.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале проекта, не называются причины остановки деятельности.

5 февраля создатель «Беларускага Гаюна» Антон Мотолько сообщил о взломе чат-бота проекта и сообщил об угрозе для безопасности для тех, кто делился с Telegram-каналом информацией.

7 февраля, как пишет «Радыё Свабода», стало известно о первых задержаниях информаторов «Беларускага Гаюна».

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