«Беларускi Гаюн» прекратил работу

«Беларускi Гаюн» прекратил работу5
- 7.02.2025, 16:34
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Ранее чат-бот проекта был взломан силовиками.
Проект «Беларускi Гаюн», который занимался сбором информации о военной активности на территории Беларуси, заявил о прекращении работы.
В сообщении, опубликованном в Telegram-канале проекта, не называются причины остановки деятельности.
5 февраля создатель «Беларускага Гаюна» Антон Мотолько сообщил о взломе чат-бота проекта и сообщил об угрозе для безопасности для тех, кто делился с Telegram-каналом информацией.
7 февраля, как пишет «Радыё Свабода», стало известно о первых задержаниях информаторов «Беларускага Гаюна».