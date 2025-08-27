СМИ: По делу проекта блогера Мотолько «Беларускi Гаюн» задержано 250 человек
- 27.08.2025, 13:14
В списке на задержание — более тысячи человек.
По данным «Флагштока», более 250 жителей Гомельской области задержаны с начала 2025 года по делу «Беларускага Гаюна» — проекта блогера Антона Мотолько.
Задержания начались после того, как у силовиков появилась база пользователей, которые высылали этой мониторинговой группе сообщения о передвижениях российских войск по территории Беларуси при нападении на Украину.
Приблизительное число выяснили журналисты, поговорив с друзьями и близкими фигурантов дел. Некоторые из них случайно узнали о более 250 арестованных по уголовной статье о «содействии экстремистской деятельности» жителей Гомельской области, которые отправляли сообщения «Гаюну».
Кроме того, в списках на задержание могут находиться в целом более 1 тыс. человек. Силовики по очереди отрабатывают попавших в список.
«Берут пачками — оформили, поехали за новыми», — объяснил один из собеседников.
На основе общения с близкими задержанных, «Флагшток» сделал вывод, что силовики по очереди задерживают всех, кто отправлял сообщения боту мониторинговой группы. Орган, который руководит репрессиями, — ГУБОПиК МВД. Непосредственно задержания проводит ОМОН.
5 февраля 2025 года создатель «Беларускага Гаюна» Антон Мотолько сообщил о взломе чат-бота проекта и сообщил об угрозе для безопасности для тех, кто делился с Telegram-каналом информацией.
7 февраля стало известно о первых задержаниях информаторов «Беларускага Гаюна». Затем проект прекратил работу. Отметим, проект блогера Мотолько активно поддерживался офисом Светланы Тихановской.