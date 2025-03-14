В Москве и Подмосковье прогремели взрывы

В Москве и Подмосковье прогремели взрывы7
- 14.03.2025, 8:06
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Ударные беспилотники атаковали столицу РФ, есть повреждения.
Ударные беспилотники атаковали Москву и Московскую область. В столице и нескольких населенных пунктах Подмосковья прогремели взрывы и произошло задымление из-за работы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Москвы Сергея Собянина, российское издание ASTRA и российские паблики.
В частности, очевидцы сообщили о взрывах в районе Кутузовского проспекта в Москве.
Кроме того, в новой Москве беспилотник залетел в частный дом в коттеджном поселке «Росинтер-2». Фрагмент попал в комнату на втором этаже и повредил три машины и квадроцикл, припаркованные на участке.
Также сообщается, что в Москве обломки БПЛА упали на козырек подъезда ЖК «Авангард». А на улице Лестева дрон врезался во многоквартирный дом.
На видео попал взрыв в районе ЖК «Южная Битца».
Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о результатах работы ПВО.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - отметил он.
Взрывы в Подмосковье
Кроме того, о взрывах сообщили жители подмосковных городов Одинцово и Щелково. Там работала противовоздушная оборона.
Жители подмосковной Балашихи заметили о дыме в городе после звуков взрывов из-за работы ПВО.
Также в Балашихе очевидцы нашли ракету от средств ПВО.