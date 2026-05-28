закрыть
28 мая 2026, четверг, 22:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин снова неправильно назвал имя президента Казахстана

8
  • 28.05.2026, 22:07
  • 2,182
Путин снова неправильно назвал имя президента Казахстана
Фото: Getty Images

Видеофакт.

Во время визита в Казахстан глава Кремля Владимир Путин снова неправильно произнес имя президента страны Касым-Жомарта Токаева. В обращении он назвал его «Сарганом Кемелевичем».

«Уважаемый Сарган Кемелевич! Прежде всего хочу выразить вам благодарность за приглашение. Мы имели удовольствие и счастье принимать вас в прошлом году с государственным визитом. И тогда было сделано много для того, чтобы сделать дополнительные шаги по углублению и расширению нашего стратегического партнерства», - сказал он.

Это уже не первый случай, когда Путин путает имя или отчество Токаева на публике. Ранее он уже допускал похожие ошибки, называя президента Казахстана разными вариациями имени. Среди них: «Кемел Жомартович», «Касым Жомартович Кемелович», «Кемель Жомартович».

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов