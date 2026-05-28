Путин снова неправильно назвал имя президента Казахстана

Фото: Getty Images

Видеофакт.

Во время визита в Казахстан глава Кремля Владимир Путин снова неправильно произнес имя президента страны Касым-Жомарта Токаева. В обращении он назвал его «Сарганом Кемелевичем».

«Уважаемый Сарган Кемелевич! Прежде всего хочу выразить вам благодарность за приглашение. Мы имели удовольствие и счастье принимать вас в прошлом году с государственным визитом. И тогда было сделано много для того, чтобы сделать дополнительные шаги по углублению и расширению нашего стратегического партнерства», - сказал он.

Это уже не первый случай, когда Путин путает имя или отчество Токаева на публике. Ранее он уже допускал похожие ошибки, называя президента Казахстана разными вариациями имени. Среди них: «Кемел Жомартович», «Касым Жомартович Кемелович», «Кемель Жомартович».

