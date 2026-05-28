Шойгу уверяет, что с Россией воюют 56 стран 1 28.05.2026, 22:28

Сергей Шойгу

Фото: ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ сделал очередное абсурдное заявление.

В Украине против России якобы воюют 56 стран. Об этом российским пропагандистам заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

«Я бы не стал тут выделять отдельно Германию. Потому что, если говорить суммарно, то против нас фактически воюет 56 стран», — сказал он, отвечая на вопрос о совместном производстве дальнобойных беспилотников ФРГ и Украиной.

Шойгу подчеркнул, что невозможно представить дальнобойный беспилотный летательный аппарат без системы управления.

«Вы же не можете представить себе передачу данных без сегодняшних современных спутниковых систем. Это и закладка полетного задания, это и коррекция по ходу движения и много чего другого. Тут не только Германия, тут много кто в этом поучаствовал», — подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com