Дроны СБУ полностью уничтожили базу ФСБ на Арабатской косе 28.05.2026, 22:38

Спутниковые снимки.

В сети обнародовали спутниковые снимки базы Федеральной службы безопасности России на Арабатской косе после украинской атаки дронов. Кадры опубликовало OSINT-сообщество Dnipro Osint.

На спутниковом снимке видно по меньшей мере восемь полностью разрушенных зданий на территории объекта в Генической Горке на левобережье Херсонской области.

Фото: Dnipro Osint/Telegram

17 мая украинские беспилотники осуществили массированный удар по штабу ФСБ. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успешное проведение операции, отметив, что ее выполнили бойцы Центра специальных операций А СБУ.

Во время атаки, кроме штаба, был поражен российский зенитный комплекс Панцирь-С1. Президент заявлял, что благодаря этой операции россияне потеряли около сотни оккупантов уничтоженными и ранеными.

В день удара спутниковый сервис FIRMS от NASA также зафиксировал мощные тепловые сигнатуры в районе объекта. Об атаке дронов и сильном пожаре сообщали и местные жители.

Фото: FIRMS

