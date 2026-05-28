Дроны СБУ полностью уничтожили базу ФСБ на Арабатской косе
- 28.05.2026, 22:38
Спутниковые снимки.
В сети обнародовали спутниковые снимки базы Федеральной службы безопасности России на Арабатской косе после украинской атаки дронов. Кадры опубликовало OSINT-сообщество Dnipro Osint.
На спутниковом снимке видно по меньшей мере восемь полностью разрушенных зданий на территории объекта в Генической Горке на левобережье Херсонской области.
17 мая украинские беспилотники осуществили массированный удар по штабу ФСБ. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подтвердил успешное проведение операции, отметив, что ее выполнили бойцы Центра специальных операций А СБУ.
Во время атаки, кроме штаба, был поражен российский зенитный комплекс Панцирь-С1. Президент заявлял, что благодаря этой операции россияне потеряли около сотни оккупантов уничтоженными и ранеными.
В день удара спутниковый сервис FIRMS от NASA также зафиксировал мощные тепловые сигнатуры в районе объекта. Об атаке дронов и сильном пожаре сообщали и местные жители.