28 мая 2026, четверг, 22:59
Все посольства стран G7 остаются в Киеве

  • 28.05.2026, 22:54
Фото: picture-alliance/dpa/K. Ota

Несмотря на угрозы РФ.

Представители G7 встретились в четверг, 28 мая, с международными бизнес-ассоциациями в Украине. Также они заявили, что, несмотря на угрозы со стороны РФ, все страны группы остаются в Киеве и будут продолжать свою работу.

Об этом послы G7 сообщили на своей странице в соцсети X.

«Сегодня утром представители стран G7 встретились с международными бизнес-ассоциациями в Украине, чтобы обсудить пути улучшения делового и инвестиционного климата в стране», — говорится в сообщении.

Послы отметили, что, несмотря на угрозы со стороны России, все страны G7 остаются в Киеве и будут продолжать свою работу для поддержки Украины.

25 мая представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские удары по Киеву «ответные удары наносились и будут наноситься».

Позже в Министерстве иностранных дел России сообщили, что оккупанты начинают «последовательное нанесение системных ударов» по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве, и призвали иностранцев «как можно быстрее покинуть» украинскую столицу.

В российском ведомстве цинично угрожали нанести удары по объектам, связанным с проектированием, производством и применением БпЛА, а также по «центрам принятия решений и командным пунктам» в Киеве.

МИД РФ повторил фейк об украинской атаке на университет в Старобельске и заявил, что это якобы «переполнило чашу терпения» и спровоцировало российские удары по Киеву. Кремль цинично обвинил Украину в нарушении Женевских конвенций, не упоминая при этом ежедневные обстрелы украинских городов и общин, в результате которых гибнут гражданские украинцы.

