Франция первой в ЕС будет возмещать стоимость лекарства от ожирения

Франция первой в ЕС будет возмещать стоимость лекарства от ожирения1
- 28.05.2026, 23:29
Возмещение расходов вступит в силу к середине июня.
Франция станет первой страной Евросоюза, которая начнет компенсировать препараты для лечения ожирения через государственную систему медстрахования. Официально об этом объявили в четверг.
Ожидается, что возмещение расходов вступит в силу к середине июня, заявила министр здравоохранения Стефани Рист в интервью телеканалу TF1.
Правительство страны одобрило частичное возмещение пациентам расходов на инъекционные препараты GLP-1 Wegovy компании Novo Nordisk и Mounjaro компании Eli Lilly. Речь идет не обо всех, кто хочет похудеть, а о пациентах с тяжелым ожирением: имеющих индекс массы тела не менее 35 и как минимум одно сопутствующее заболевание, или с индексом массы тела не менее 40 независимо от наличия сопутствующих заболеваний.