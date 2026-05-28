закрыть
29 мая 2026, пятница, 0:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Франция первой в ЕС будет возмещать стоимость лекарства от ожирения

1
  • 28.05.2026, 23:29
Франция первой в ЕС будет возмещать стоимость лекарства от ожирения
Фото: Reuters

Возмещение расходов вступит в силу к середине июня.

Франция станет первой страной Евросоюза, которая начнет компенсировать препараты для лечения ожирения через государственную систему медстрахования. Официально об этом объявили в четверг.

Ожидается, что возмещение расходов вступит в силу к середине июня, заявила министр здравоохранения Стефани Рист в интервью телеканалу TF1.

Правительство страны одобрило частичное возмещение пациентам расходов на инъекционные препараты GLP-1 Wegovy компании Novo Nordisk и Mounjaro компании Eli Lilly. Речь идет не обо всех, кто хочет похудеть, а о пациентах с тяжелым ожирением: имеющих индекс массы тела не менее 35 и как минимум одно сопутствующее заболевание, или с индексом массы тела не менее 40 независимо от наличия сопутствующих заболеваний.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов