Франция первой в ЕС будет возмещать стоимость лекарства от ожирения 1 28.05.2026, 23:29

Возмещение расходов вступит в силу к середине июня.

Франция станет первой страной Евросоюза, которая начнет компенсировать препараты для лечения ожирения через государственную систему медстрахования. Официально об этом объявили в четверг.

Ожидается, что возмещение расходов вступит в силу к середине июня, заявила министр здравоохранения Стефани Рист в интервью телеканалу TF1.

Правительство страны одобрило частичное возмещение пациентам расходов на инъекционные препараты GLP-1 Wegovy компании Novo Nordisk и Mounjaro компании Eli Lilly. Речь идет не обо всех, кто хочет похудеть, а о пациентах с тяжелым ожирением: имеющих индекс массы тела не менее 35 и как минимум одно сопутствующее заболевание, или с индексом массы тела не менее 40 независимо от наличия сопутствующих заболеваний.

