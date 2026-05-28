Сотрудник ЦРУ украл 300 золотых слитков под предлогом «служебной необходимости» 28.05.2026, 23:46

иллюстративное фото AP

Помимо золотых слитков, были изъяты около $2 млн наличными и 35 люксовых часов.

Бывшего сотрудника ЦРУ Дэвида Раша обвинили в хищении государственных средств после того, как у него дома обнаружили около 300 золотых слитков стоимостью более $40 млн. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на судебные документы и источники.

По данным издания, Раш под предлогом «служебной необходимости» регулярно запрашивал у руководства крупные суммы иностранной валюты и золотые слитки, утверждая, что они нужны для покрытия расходов в рамках расследований.

18 мая федеральные агенты провели обыск в доме Раша. Помимо золотых слитков, были изъяты около $2 млн наличными и 35 люксовых часов, большинство из которых — Rolex.

Следствие также установило, что Раш на протяжении многих лет фальсифицировал данные о своей биографии для карьерного продвижения. В частности, он утверждал, что был боевым пилотом в Военно-морских силах США и научным сотрудником в Технологическом институте Военно-воздушных сил. Проверка показала, что все это ложь — у Раша нет даже базовой лицензии гражданского пилота.

