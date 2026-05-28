28 мая 2026, четверг, 21:19
В Латвии сформировали новое правительство

  • 28.05.2026, 20:22
В коалицию вошли четыре политические силы.

Сейм Латвии 28 мая утвердил новое правительство, которое возглавил Андрис Кулбергс. В коалицию вошли четыре политические силы: «Объединенный список», «Новое единство», Союз «зеленых» и крестьян, а также «Национальное объединение». В оппозиции остались «Прогрессивные» и «Латвия на первом месте», сообщает Delfi.lv.

За новый состав правительства проголосовали 66 депутатов, против — 25. Правительство будет работать недолго, так как уже 3 октября в стране состоятся парламентские выборы, после которых сформируют новый состав Сейма и новую коалицию.

Некоторые министры из предыдущего правительства, в частности министр иностранных дел и министр обороны, сохранили свои посты.

По политическому составу новое правительство считается более национально-консервативным и ориентированным на традиционные ценности.

Андрис Кулбергс заявил, что главные задачи его кабинета — обеспечение безопасности страны (внешней, внутренней, энергетической) и развитие экономики. Он подчеркнул, что безопасность и экономика тесно связаны между собой.

Партия «Объединенный список», которую представляет Кулбергс, была крупнейшей оппозиционной силой в парламенте, что и повлияло на решение президента Латвии Эдгарса Ринкевичса поручить формирование нового правительства именно ему.

Сам Кулбергс пришел в политику относительно недавно — в 2022 году, до этого он был известен как бизнесмен и эксперт в автомобильной сфере. В парламенте он активно участвует в дискуссиях и занимался расследованием проблем, связанных с крупными инфраструктурными проектами.

Предыдущее правительство во главе с Эвикой Силиней подало в отставку после распада коалиции. Это произошло на фоне политических споров, в том числе вокруг ситуации с отставкой министра обороны, что в итоге привело к кризису власти.

Новое правительство было сформировано очень быстро — примерно за 10 дней, после того как в середине мая предыдущий кабинет во главе с Эвикой Силиней ушел в отставку из-за распада коалиции.

