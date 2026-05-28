28 мая 2026, четверг, 17:53
В ракете «Орешник» нашли компоненты из Беларуси

  • 28.05.2026, 17:40
Фото: president.gov.ua

«Отличился» завод «Интеграл».

Некоторые компоненты ракетного комплекса «Орешник» были сделаны в Беларуси, об этом на встрече с европейскими послами заявил заместитель главы Офиса президента Украины Владимир Власюк.

По информации украинской стороны, платы комплекса содержат компоненты, сделанные в нашей стране и в России с 2004 по 2014 год.

Владимир Власюк отметил также, что часть компонентов, обнаруженных в ракетах, которыми Россия атаковала Украину 24 мая, были сделаны на минском заводе «Интеграл», в частности речь идет о микрочипах и платах.

По словам замглавы Офиса Зеленского, в ракетах «Циркон», «Калибр», «Х-101», а также дронов «Герань» были обнаружены также компоненты производства Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии и Китая. Некоторые из них были произведены в 2026 году.

Как победить Путина
