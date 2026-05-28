В ракете «Орешник» нашли компоненты из Беларуси
- 28.05.2026, 17:40
«Отличился» завод «Интеграл».
Некоторые компоненты ракетного комплекса «Орешник» были сделаны в Беларуси, об этом на встрече с европейскими послами заявил заместитель главы Офиса президента Украины Владимир Власюк.
По информации украинской стороны, платы комплекса содержат компоненты, сделанные в нашей стране и в России с 2004 по 2014 год.
Владимир Власюк отметил также, что часть компонентов, обнаруженных в ракетах, которыми Россия атаковала Украину 24 мая, были сделаны на минском заводе «Интеграл», в частности речь идет о микрочипах и платах.
По словам замглавы Офиса Зеленского, в ракетах «Циркон», «Калибр», «Х-101», а также дронов «Герань» были обнаружены также компоненты производства Швейцарии, Германии, США, Великобритании, Японии и Китая. Некоторые из них были произведены в 2026 году.