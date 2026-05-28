Как выспаться в летнюю жару 28.05.2026, 17:47

Эксперты поделились полезными советами.

Как спать в жару и при длинном световом дне

Во время жары и долго светового дня многим становится сложнее засыпать и поддерживать сон. Эксперты объясняют это нарушением циркадных ритмов. Свет подавляет выработку мелатонина, а высокая температура мешает телу естественно «остыть» перед сном, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Специалисты советуют начинать подготовку ко сну заранее. За несколько часов до отхода ко сну стоит уменьшить воздействие света, затемнить комнату и убрать электронные устройства. Это помогает организму начать выработку гормона сна.

Важную роль играет температура тела. Чтобы заснуть, организму нужно немного охладиться, поэтому в жару этот процесс нарушается. Эксперты рекомендуют избегать тяжелой еды и алкоголя перед сном, так как они дополнительно повышают температуру тела.

Для охлаждения комнаты советуют использовать вентилятор или создавать поток воздуха через открытое окно. Также можно применять охлажденные бутылки с водой или холодные компрессы для постели.

Отдельное внимание уделяется одежде: предпочтительны натуральные ткани, такие как хлопок, которые отводят влагу и помогают телу дышать.

Также рекомендуется избегать матрасов с эффектом памяти, так как они удерживают тепло. В целом специалисты отмечают, что более прохладная среда и снижение света — ключ к качественному сну в жаркий период.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com