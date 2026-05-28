Украина — меч Европы 28.05.2026, 17:41

Фото: ВСУ

Закаленные в боях украинские легионы незаменимы.

В европейской аналитике преобладает мнение, что Украина становится центральным элементом обороны Европы в противостоянии с Россией. Об этом говорится в экспертной публикации CEPA, анализирующей ход войны и ее последствия для безопасности континента (перевод — сайт Charter97.org).

Россия продолжает наносить демонстративные ракетные и дроновые удары, стремясь показать способность преодолевать украинскую ПВО и послать сигнал Европе о рисках дальнейшей поддержки Киева. При этом Москва, по мнению аналитиков, рассчитывает на затяжной характер конфликта и ограниченность возможностей Запада.

В тексте отмечается, что стратегия санкций и военной помощи Украине пока не заставила Кремль изменить курс. Россия, как утверждается, исходит из предположения, что способна выдержать более длительное противостояние, чем ее оппоненты.

Одновременно подчеркивается, что Украина демонстрирует высокую устойчивость и технологическое развитие, особенно в сфере беспилотников. По данным аналитиков, украинские силы активно применяют дроны и новые тактические решения, нанося удары по российской инфраструктуре и замедляя продвижение войск.

Также отмечается, что Украина несет тяжелые потери и сталкивается с серьезной нагрузкой на экономику и инфраструктуру, однако продолжает удерживать фронт и развивать военное сотрудничество с западными странами и оборонными компаниями.

Некоторые западные военные оценки указывают, что Украина обладает одной из наиболее боеспособных армий в Европе. В перспективе ее опыт и технологии могут быть интегрированы в систему европейской безопасности.

Авторы материала утверждают, что без участия Украины Европа может столкнуться с более высоким уровнем угроз со стороны России. В этой логике Украина рассматривается не только как оборонительный барьер, но и как будущий активный элемент европейской военной системы — своего рода «меч Европы» в возможных будущих конфликтах.

