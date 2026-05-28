28 мая 2026, четверг, 17:52
«Путин попытается завербовать любого переговорщика Европы»

  • 28.05.2026, 17:00
Арсений Яценюк
Экс-премьер Украины не верит в правдивость намерений Кремля завершить войну.

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк предупредил европейских лидеров о рисках прямых переговоров с Кремлем, заявив, что Путин попытается использовать любого потенциального посредника в интересах России, пишет Euronews (перевод — сайт Charter97.org).

В интервью Яценюк заявил, что российский президент «не идиот, а бывший сотрудник КГБ», который оценивает собеседников с позиции силы и слабости.

По его словам, Путин способен «выбрать человека, которого сможет завербовать», а сами переговоры Москва может использовать исключительно для затягивания времени и давления на Запад.

Яценюк подчеркнул, что проблема заключается не в кандидатуре возможного европейского посланника, а в общей стратегии Европы. По его мнению, Кремль «понимает только язык силы».

Бывший премьер также заявил, что Россия усиливает давление не только на Украину, но и на страны ЕС, включая Балтию. Он связал недавние инциденты с беспилотниками в регионе с попытками запугать европейское общество и ослабить поддержку Киева.

Отдельно Яценюк высказался о роли Китая, назвав Пекин «соучастником» войны из-за тесного сотрудничества с Москвой. По его словам, Китай продолжает поддерживать Россию финансово и поставками продукции двойного назначения.

Он также скептически оценил предыдущие дипломатические контакты Москвы и Вашингтона, заявив, что Кремль использует переговоры как инструмент политической игры и попытку расколоть союзников Украины.

При этом Яценюк считает, что, несмотря на эскалацию, Россия несет серьезные потери и экономические издержки. По его мнению, дальнейшее усиление угроз со стороны Кремля связано с желанием Путина сохранить собственную власть и политическое выживание.

