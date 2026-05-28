Венгры переживают нечто экстраординарное 28.05.2026, 17:19

1,318

Петер Мадьяр

Фото: Getty Images

Реальные перемены под новым руководством.

Венгрия переживает крупнейшие политические перемены за последние 16 лет после поражения бывшего премьера Виктора Орбана на апрельских выборах. Новый премьер-министр Петер Мадьяр всего за несколько недель начал масштабную перестройку государства и демонтаж системы, созданной бывшим лидером, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Мадьяр официально вступил в должность 9 мая — в День Европы. Его партия Tisza получила конституционное большинство в парламенте, что позволило новому правительству быстро приступить к реформам.

По данным местных СМИ, сразу после выборов окружение Орбана пыталось уничтожать документы, спешно заключать сделки и выводить активы за границу. Именно поэтому новая власть торопилась как можно быстрее взять управление страной под контроль.

Одним из первых символических шагов стало возвращение флага Евросоюза над парламентом. Также для публики открыли бывшую резиденцию Орбана — роскошный комплекс с дорогими интерьерами и сигарными комнатами, который стал символом избыточных трат прежней власти.

Новая администрация уже готовит поправки в Конституцию, которые ограничат срок пребывания премьер-министра у власти восемью годами. Это фактически закрывает Орбану путь к возвращению на пост главы правительства.

Сам Орбан после поражения резко ушел в тень. Он отказался от парламентского мандата и не появился на первом заседании нового парламента.

Мадьяр делает ставку на публичность и скорость реформ. В его кабинет вошли не партийные ветераны, а военные, дипломаты и независимые специалисты. Одновременно власти начали проверку громких коррупционных дел и расходов бывшего правительства.

На фоне этих перемен популярность партии Tisza продолжает расти, а позиции Fidesz стремительно ослабевают.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com