28 мая 2026, четверг, 17:52
Сборные Беларуси сыграют на чемпионате мира по хоккею

  28.05.2026, 16:41
Фото: nhl.com

Такое решение приняла ИИХФ.

Несколько сборных Беларуси смогут выступить на чемпионатах мира по хоккею в сезоне-2026/2027. Такое решение приняла Международная федерация хоккея (ИИХФ), сообщили в Федерации хоккея Беларуси.

В программу мировых первенств на следующий сезон включены мужская юниорская сборная U-18, женская юниорская команда и женская национальная сборная Беларуси. При этом вопрос о возвращении мужской национальной команды пока остается открытым.

Белорусские хоккеисты U-18 сыграют в одной группе со сборными Словакии, Чехии, Канады и Финляндии. Турнир пройдет в американском Дулуте с 22 апреля по 2 мая.

Глава Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович назвал решение ИИХФ «важным и позитивным шагом для белорусского хоккея».

Белорусские сборные были отстранены от международных соревнований в 2022 году после начала полномасштабной войны России против Украины.

