Сборные Беларуси сыграют на чемпионате мира по хоккею

Сборные Беларуси сыграют на чемпионате мира по хоккею4
- 28.05.2026, 16:41
Такое решение приняла ИИХФ.
Несколько сборных Беларуси смогут выступить на чемпионатах мира по хоккею в сезоне-2026/2027. Такое решение приняла Международная федерация хоккея (ИИХФ), сообщили в Федерации хоккея Беларуси.
В программу мировых первенств на следующий сезон включены мужская юниорская сборная U-18, женская юниорская команда и женская национальная сборная Беларуси. При этом вопрос о возвращении мужской национальной команды пока остается открытым.
Белорусские хоккеисты U-18 сыграют в одной группе со сборными Словакии, Чехии, Канады и Финляндии. Турнир пройдет в американском Дулуте с 22 апреля по 2 мая.
Глава Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович назвал решение ИИХФ «важным и позитивным шагом для белорусского хоккея».
Белорусские сборные были отстранены от международных соревнований в 2022 году после начала полномасштабной войны России против Украины.