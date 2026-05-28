Китайский диссидент почти 30 часов плыл по морю на резиновой лодке

Китайский диссидент почти 30 часов плыл по морю на резиновой лодке1
- 28.05.2026, 16:29
68-летний бывший полицейский преодолел более 300 километров.
Южнокорейские власти задержали китайского активиста Дуна Гуанпина, который провел почти 30 часов в открытом море, пытаясь покинуть Китай на небольшой резиновой лодке, Independent (перевод — сайт Charter97.org).
68-летний бывший полицейский преодолел более 300 километров по воде, отправившись из китайской провинции Шаньдун на надувной лодке длиной около трех метров с небольшим мотором. Его заметили рыбаки примерно в 70 километрах от побережья Южной Кореи и сообщили береговой охране.
По данным южнокорейских властей, мужчина был задержан по подозрению в нарушении миграционного законодательства.
Дун Гуанпин известен как китайский диссидент и критик властей. В 1999 году его уволили из полиции после того, как он подписал письмо к годовщине событий на площади Тяньаньмэнь. Позже он неоднократно подвергался арестам и тюремным срокам за участие в памятных акциях и правозащитной деятельности.
Это уже как минимум четвертая попытка активиста покинуть Китай. В 2015 году он вместе с семьей бежал в Таиланд и получил статус беженца ООН, однако был депортирован обратно в Китай, тогда как его жена и дочь смогли уехать в Канаду.
Правозащитная организация Human Rights in China призвала Сеул не выдавать Дуна китайским властям, заявив, что ему может грозить преследование и пытки.
История вновь привлекла внимание к положению китайских диссидентов и рискам, на которые они идут ради возможности покинуть страну и воссоединиться с семьями.