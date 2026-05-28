28 мая 2026, четверг, 17:52
Китайский диссидент почти 30 часов плыл по морю на резиновой лодке

  28.05.2026, 16:29
Дун Гуанпин
Фото: Frontline Defenders

68-летний бывший полицейский преодолел более 300 километров.

Южнокорейские власти задержали китайского активиста Дуна Гуанпина, который провел почти 30 часов в открытом море, пытаясь покинуть Китай на небольшой резиновой лодке, Independent (перевод — сайт Charter97.org).

68-летний бывший полицейский преодолел более 300 километров по воде, отправившись из китайской провинции Шаньдун на надувной лодке длиной около трех метров с небольшим мотором. Его заметили рыбаки примерно в 70 километрах от побережья Южной Кореи и сообщили береговой охране.

По данным южнокорейских властей, мужчина был задержан по подозрению в нарушении миграционного законодательства.

Дун Гуанпин известен как китайский диссидент и критик властей. В 1999 году его уволили из полиции после того, как он подписал письмо к годовщине событий на площади Тяньаньмэнь. Позже он неоднократно подвергался арестам и тюремным срокам за участие в памятных акциях и правозащитной деятельности.

Это уже как минимум четвертая попытка активиста покинуть Китай. В 2015 году он вместе с семьей бежал в Таиланд и получил статус беженца ООН, однако был депортирован обратно в Китай, тогда как его жена и дочь смогли уехать в Канаду.

Правозащитная организация Human Rights in China призвала Сеул не выдавать Дуна китайским властям, заявив, что ему может грозить преследование и пытки.

История вновь привлекла внимание к положению китайских диссидентов и рискам, на которые они идут ради возможности покинуть страну и воссоединиться с семьями.

