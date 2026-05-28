Последняя ставка
Игорь Эйдман
Фото: glavred.net

Шантаж больше не работает.

Из новостей: «Российский МИД сообщил о телефонном разговоре Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Сообщается, что по поручению Путина Лавров «официально довел до американской стороны» информацию о том, что российская армия «приступает к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений».

Теперь окончательно ясно, что Кремль запугивает не украинцев (их не запугать, как будто раньше не били по Киеву), а Трампа. Мол, сейчас так жахнем, что твое фиаско как «миротворца» станет очевидным. Слабоумные надеются, что Трамп в результате сможет продавить Зеленского на капитуляцию. Это последний шанс России. Иначе надо останавливать войну. В ситуации на фронте теперь произошел перелом: она складывается в пользу Украины, которая стала освобождать больше территорий, чем терять. Даже российские паблики пишут, что «темп продвижения ВС РФ в зоне боевых действий в мае резко снизился, а в последнем обновлении ушел в минус. За 17–20 мая российские войска потеряли 0,7 кв. км контроля, тогда как общий результат за месяц к 21 мая составил 95 кв. км. В апреле продвижение оценивалось почти в 329 кв. км, в январе — в 560 кв. км» (по независимым международным оценкам россияне потеряли намного больше).

В экономике и в динамике настроений россиян тоже все плохо для Путина. Даже зетники пишут, что надо остановить войну. Но Путин не хочет: он все еще надеется на капитуляцию Украины, которую призван обеспечить для него Трамп.

Удачный опыт давления Трампа на Зеленского, который в результате этого разрешил Путину провести парад 9 мая, видимо, придал российскому диктатору уверенности. Теперь после российской провокации в Старобельске — новая попытка путинского шантажа Украины с помощью американских партнеров. О том, какую роль в этом играет расследование подконтрольного американцам НАБУ против друзей Зеленского, тактично промолчу. Однако шантаж больше не сработает. Ставки слишком высоки.

Игорь Эйдман, Telegram

