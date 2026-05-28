«Белавиа» перекрасила все самолеты
- 28.05.2026, 17:25
На это ушло 10 лет.
Авиакомпания «Белавиа» сообщает: самолетов в старой ливрее не осталось. Теперь все перекрашены в «васильки». И на это ушло аж 10 лет.
Свой старый логотип с красной «галочкой» компания называет «комариком», пишет blizko.by.
В 2016-м появился первый самолет в новой окраске с васильками. Перекрашивание шло постепенно, но до недавнего времени во флоте еще можно было застать самолет в старом виде: «Эмбраер-195» с бортовым номером EW-399PO носил ту самую ретро-ливрею.
Но вот пару дней назад и этот Embraer сменил ливрею и теперь тоже окрашен в «васильки».
Таким образом, на полное преображение всего флота (сейчас у перевозчика 14 самолетов в строю) заняло 10 лет. Один Embraer-190 при этом окрашен в логотип хоккейного клуба «Динамо» (но тоже с васильками), за это самолет прозвали «Динамолёт».