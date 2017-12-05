Шесть фактов об олигархе, которому Лукашенко отдал сигаретный бизнес 6 5.12.2017, 13:09

4,581

Фото: belta.by

Биографии Алексея Олексина нет в открытых источниках, а потому отсутствуют данные о его происхождении.

Компания "Энерго-Оил" Алексея Олексина единолично займется продажей отечественной табачной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Что известно об этом бизнесмене? UDF.BY приводит самые яркие факты об Алексее Олексине.

Самый непубличный белорусский бизнесмен

Биографии Алексея Олексина нет в открытых источниках, а потому отсутствуют данные о его происхождении. Более того, нет и его фотографий в прессе. На совещании у Лукашенко операторы сфокусировались на напряженном человеке – судя по всему, это и есть Алексей Олексин.

При этом известно, что бизнесмен окончил Ломоносовское военно-авиационное техническое училище в России. А до ухода в частный бизнес работал в департаменте энергоресурсов и нефтепродуктов «Белвнешторгинвеста», входившего в состав Управления делами президента.

Дела бизнесмен ведет совместно с супругой Инной, которой принадлежит 40% «Энерго-Оил». Любопытно, что она является гражданкой России.

Сын Дмитрий также занимается вместе с ними предпринимательством. Около 10 лет назад он засветился в клипе группы «Тяни-Толкай».

Ушел из-под опеки Чижа под покровительство Шакутина

Алексей Олексин долгое время работал в структурах, подконтрольных Юрию Чижу. СМИ писали, что после введения санкций Евросоюза в отношении Чижа, его латвийская компания, занимавшаяся продажей нефтепродуктов, была переоформлена на семью Олексиных.

Во время суда над Казбеком Япринцевым тот рассказал о продаже нефтепродуктов «Трайплом»: «Вся эта продукция шла через офшоры. Руководил этим направлением Олексин».

Однако затем бизнесмен ушел из-под опеки Чижа. В 2014 году он выкупил у того мясоперерабатывающий завод «Трайпл-Велес» под Молодечно и переименовал в «Велес-Мит». В том же году вошел в попечительский совет Местного благотворительного фонда развития тенниса в Беларуси, который возглавил Александр Шакутин. Любопытно, что спустя два года тот резко высказался в адрес Чижа, отказавшись признать его коллегой.

Ему дважды приписывали арест

В 2013 году Алексей Олексин, по всей видимости, был ненадолго задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении заместителя председателя концерна «Белнефтехим» Владимира Волкова. Доказательств его вины не обнаружили.

В 2016 году по Минску поползли слухи, что бизнесмен арестован по делу Юрия Чижа.

Однако они подтверждены не были.

Купил МТБанк, ведет бизнес в Латвии

Два с половиной года назад «Энерго-Оил» стала владельцем МТБанка.

Уже довольно долгое время компания Mamas D занимается в Латвии производством биотоплива, международными перевозками грузов, дистрибуцией продуктов питания. Алексей Олексин также производит в Даугавпилсе на Latgales Alus D пиво, которое экспортирует и в Беларусь.

Среди известных объектов в нашей стране семье Олексиных принадлежит, например, гостинично-ресторанный комплекс «Сябры» под Минском.

Активно сотрудничает с властями

Передача прав на продажу белорусских сигарет Алексею Олексину не выглядит удивительным с учетом предыдущей деятельности его компаний. Ранее Лукашенко своим указом разрешил «Велес-Мит» возвести два крупных свинокомплекса под Молодечно, несмотря на протесты местных жителей.

В начале этого года эта же компания оказалась в списке тех, кому по поручению правительства государственный «Белагропромбанк» обязался выделить ресурсы в рамках подпрограммы «Развитие животноводства».

Алексей Олексин также является одним из владельцев компании «Бремино Групп». Согласно указу Лукашенко она строит крупный промышленно-логистический комплекс в городском поселке Болбасово Оршанского района. Компания, кстати, просит такие же преференции для деятельности, как в «Великом камне».

Ездит на рекорде белорусского автоконфиската

После ареста на границе Rolls-Royce Wraith был выставлен на аукцион за 235 тысяч долларов. Его выкупила компания «Энерго-Оил», писала «Комсомольская правда в Белоруссии».