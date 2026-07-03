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Лучшие авто с механической коробкой передач в 2026 году

  • 3.07.2026, 10:55
  • 1,204
Лучшие авто с механической коробкой передач в 2026 году
фото: obozrevatel.com

Для тех, кто стремится сохранить полный контроль над машиной и почувствовать настоящий драйв.

Когда-то три педали и рычаг переключения передач были неотъемлемой частью практически каждого автомобиля на дороге. Однако времена меняются, и из-за массовой электрификации и спроса потребителей на комфорт количество новых автомобилей с ручным управлением трансмиссией за последнее десятилетие существенно сократилось, пишет OBOZ.UA.

Сегодня классическая «ручка» превратилась из повседневного выбора в эксклюзивное решение для преданных энтузиастов автомобильной культуры. Несмотря на это, в 2026 году на рынке по-прежнему представлен достойный ассортимент моделей разных классов и ценовых диапазонов, которые не ограничиваются только дорогими спорткарами.

Специально для тех, кто стремится сохранить полный контроль над машиной и почувствовать настоящий драйв, специалисты BuzzScore подготовили рейтинг лучших доступных автомобилей года.

Nissan Z

Это достойный наследник легендарной линейки японских спорткаров, которая берет свое начало еще с культового Datsun 240Z 1969 года. Именно модель Z остается главным носителем спортивных традиций бренда. Современное поколение автомобиля удачно сочетает классическую философию с актуальными динамическими возможностями и современными технологиями.

Под капотом купе установлен 3-литровый турбированный двигатель V6 мощностью 400 лошадиных сил и 350 фунт-фут крутящего момента, который передает тягу на заднюю ось. Хотя версия Nismo комплектуется исключительно автоматической трансмиссией, для базовой модели по-прежнему доступна классическая 6-ступенчатая механическая коробка передач, что позволяет уверенно конкурировать с такими соперниками, как Toyota Supra.

Экспертные оценки подтверждают высокий статус автомобиля на рынке, где по десятибалльной шкале он получил максимальные 10 баллов за соотношение цены и качества. Надежность и производительность модели оценены в солидные 9 баллов, а внешний вид, безопасность и мультимедийные функции получили по 8 баллов. Несколько более скромный результат (7 из 10) спорткар продемонстрировал в категории интерьера и вместимости багажника, что вполне ожидаемо для этого сегмента.

Что касается топливной экономичности, то показатели расхода составляют 19 MPG в городе, 28 MPG на шоссе и 22 MPG в смешанном цикле, что обеспечило автомобилю высокую оценку 8 из 10 в своем классе.

Acura Integra

Это премиальный пятиместный лифтбэк начального уровня от Acura с базовой стоимостью от $33 400 (1 495 835 грн). Модель возрождает историческое название, хотя современное поколение, выпущенное в 2023 году, заменило оригинальные двухдверные купе и классические седаны на более практичный кузов.

Автомобиль построен на общей платформе с Honda Civic, однако в фирменном стиле бренда предлагает гораздо больше роскоши, высококачественных материалов и кожи в интерьере, а также уникальный привлекательный дизайн экстерьера. Несмотря на то, что марка Acura чаще ассоциируется с комфортом, чем с чистым спортом, эта Integra позаимствовала настройки шасси и 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 200 лошадиных сил у драйверского Civic Si. Самое главное, что вместе с этим пакетом автомобиль сохранил превосходную 6-ступенчатую оригинальную механическую коробку передач, которая превращает каждую поездку в настоящее удовольствие.

Общий рейтинг BuzzScore автомобиля составляет солидные 8,4 балла из 10 возможных. Наивысшие оценки модель получила за внешний вид, безопасность и выгодность покупки – эти категории заслужили по 9 баллов.

Другие важные эксплуатационные характеристики, среди которых производительность, топливная экономичность, надежность, мультимедийные технологии, а также комфорт салона и вместимость багажника, получили стабильные и высокие 8 баллов.

Volkswagen Jetta GLI

Это динамичный спортивный седан со стартовой ценой 33 745 долларов (1 511 286 грн), оснащенный 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 228 конских сил. После отказа от такой опции в Golf GTI этот автомобиль остался единственной моделью Volkswagen, которая до сих пор предлагает водителям настоящий опыт вождения с классической механической коробкой передач.

Седан сочетает высокую производительность с временем прохождения четверти мили за 14,5 секунды и оснащен адаптивной системой настройки рулевого управления, подвески и реакции дроссельной заслонки для различных стилей вождения. Помимо отличной динамики, Jetta GLI демонстрирует хорошую топливную экономичность на уровне 29 MPG (около 8,1 л/100 км) в смешанном цикле и имеет высокий экспертный рейтинг 8,5 из 10.

Даже в базовой комплектации автомобиль предлагает премиальный уровень комфорта, включая кожаные сиденья с подогревом и вентиляцией, а также удобную мультимедийную систему с поддержкой CarPlay.

Porsche 911 GT3

Это культовое спортивное купе со стартовой ценой 230 500 долларов (10 323 055 грн), оснащенное 4,0-литровым атмосферным оппозитным двигателем мощностью 502 конских силы.

Несмотря на общую тенденцию к электрификации, этот автомобиль остается одним из лучших спорткаров в мире, который до сих пор предлагает классическую 6-ступенчатую механическую коробку передач и задний привод. Чтобы сохранить фирменный двигатель, способный развивать обороты почти до 9 000 в минуту в условиях строгих экологических норм США, компания разработала новые каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры.

Благодаря недавним обновлениям подвески, в частности новым передним продольным рычагам и оптимизированным амортизаторам, автомобиль обрел еще большую устойчивость при управлении. Модель получила безупречную экспертную оценку 10 из 10 за производительность, общий рейтинг 8,5 баллов, а также высокие показатели надежности, дизайна и интерьера.

Cadillac CT5-V Blackwing

Это экстремальный заднеприводный спортивный седан со стартовой ценой 97 600 долларов, под капотом которого установлен мощный 6,2-литровый компрессорный двигатель V8 мощностью 668 лошадиных сил.

Этот автомобиль является одним из двух последних американских спортивных седанов с задним приводом, олицетворяя собой настоящее завершение эпохи классических бензиновых супер-седанов. Благодаря обновленному пакету Precision и адаптивной подвеске Magnetic Ride Control автомобиль обеспечивает чрезвычайно четкое управление в поворотах, но при этом эффективно гасит неровности дороги.

Модель отличается высокой практичностью, ведь возможность сделать выхлоп тише и настроить подвеску на комфортный режим позволяет легко использовать этот трековый автомобиль для ежедневных поездок на работу. Автомобиль получил высокий общий экспертный рейтинг 8,5 из 10, заслужив максимальные 9 баллов за дизайн, производительность, технологичность и выгодное соотношение цены и качества.

Cadillac CT4-V Blackwing

Это спортивный премиальный седан компактного класса, оснащенный 3,6-литровым бензиновым V6 с двойным турбонаддувом мощностью 472 к. с.

Автомобиль оснащен задним приводом и 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, хотя также доступен с шестиступенчатой механической коробкой передач Tremec. Модель отличается превосходной управляемостью благодаря адаптивной подвеске Magnetic Ride Control и мощным тормозам Brembo, обеспечивающим высокую эффективность как на дорогах общего пользования, так и на гоночной трассе.

Несмотря на компактные размеры и не слишком просторный второй ряд сидений, CT4-V Blackwing предлагает современное оснащение, производительную мультимедийную систему и динамику, которая делает его одним из лучших спортивных седанов в своем классе.

BMW M4 Coupe

Это высокопроизводительное спортивное купе премиум-класса, оснащенное 3,0-литровым шестицилиндровым бензиновым двигателем мощностью 473 к. с.

Базовая версия сочетает задний привод с шестиступенчатой механической коробкой передач, что делает модель одной из немногих современных спортивных BMW, доступных с «механикой». Автомобиль отличается превосходной управляемостью, точным рулевым управлением и высокой динамикой, сохраняя баланс между комфортом, производительностью и повседневной практичностью.

Помимо мощного двигателя, BMW M4 получил современные мультимедийные технологии, высокий уровень безопасности и качественно отделанный салон. Именно сочетание классической механической трансмиссии и спортивного характера делает M4 одним из самых привлекательных купе для ценителей активного вождения.

Honda Civic Si Sedan

Это спортивный компактный седан, созданный для водителей, которые ценят динамику и удовольствие от вождения.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 200 к. с., передним приводом и шестиступенчатой механической коробкой передач, которая является единственным доступным вариантом трансмиссии. Модель отличается точной управляемостью, экономичным расходом топлива и хорошо настроенной подвеской, что обеспечивает баланс между спортивным характером и комфортом в повседневной эксплуатации.

Седан также предлагает современную мультимедийную систему, просторный салон и высокие показатели надежности и безопасности. Благодаря сочетанию доступной цены, механической трансмиссии и увлекательного управления Honda Civic Si остается одним из самых интересных спортивных автомобилей в своем классе.

BMW M2

Это компактное спортивное купе премиум-класса, которое сочетает высокую производительность с классическим удовольствием от вождения.

Автомобиль оснащен 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 473 к. с., задним приводом и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Благодаря более короткой колесной базе модель обеспечивает более четкую управляемость и заметную маневренность в поворотах по сравнению с более крупными аналогами.

Интерьер отличается премиальными материалами, современной мультимедийной системой и высоким уровнем оснащения, что усиливает ощущение комфорта. BMW M2 считается одним из самых интересных «драйверских» купе в своем классе, предлагая баланс между более доступной ценой, мощностью и эмоциональным вождением.

Honda Civic Type R

Это высокопроизводительный спортивный хэтчбек, сочетающий гоночные возможности с повседневной практичностью. Модель оснащена 2,0-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем мощностью 315 к. с., передним приводом и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Автомобиль известен исключительной управляемостью, точно настроенной подвеской и одним из лучших балансов в классе среди переднеприводных машин. Несмотря на спортивный характер, Civic Type R сохраняет удобство в повседневном использовании, просторный салон и современное оснащение. Благодаря сочетанию динамики, точности управления и практичности он считается одним из лучших «горячих хэтчбеков» на рынке.

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